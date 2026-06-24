のん、『FNS歌謡祭』初登場で自叙伝的楽曲『荒野に立つ』を披露
7月1日18時30分放送の『2026 FNS歌謡祭 夏』（フジテレビ系）に、のんが出演することが発表された。『FNS歌謡祭』初登場ののんは、自叙伝的楽曲「荒野に立つ」を披露する。
【写真】『2026 FNS歌謡祭 夏』メインビジュアル
デビュー20周年、そしてのんとしては10周年を迎える2026年に大型アニバーサリープロジェクト「のん10≧20（のんテントゥエンティ）」を始動させることを発表したのん。
2017年にテレビコマーシャルでアカペラを披露したことをきっかけにアーティストとしても活動を開始。今年10月18日から、自身のゆかりの地をめぐる全国ライブツアー『のん自由 (10) ツアー 2026』がスタートするほか、7月22日スタートのドラマ『Tokyo middle 30』（フジテレビ系／毎週水曜22時）では仲里依紗、深川麻衣とともにメインキャストを務めるなど、ジャンルの垣根を越え幅広く活躍中。
そんなのんが『FNS歌謡祭』初出演で、2023年に発売された楽曲「荒野に立つ」を披露する。同曲は、シンガーソングライターのヒグチアイが作詞作曲を担当した、のんの自叙伝的な楽曲。のんの力強い歌声とメッセージが『FNS歌謡祭』に響き渡る。
またドラマ『Tokyo middle 30』の主題歌を担うふみのも『FNS歌謡祭』初登場。ドラマ主題歌をどこよりも早く届ける。
『2026 FNS歌謡祭 夏』は、フジテレビ系にて7月1日18時30分放送。
＜出演者＞
【司会】
相葉雅紀、井上清華（フジテレビアナウンサー）
【出演アーティスト】 ★今回解禁のアーティスト
アイナ・ジ・エンド
あいみょん
ILLIT
映画ちいかわ
Aぇ! group
ELAIZA
カキンツハルカ（柿澤勇人＆ウエンツ瑛士＆木南晴夏）
Kis-My-Ft2
CUTIE STREET
郷ひろみ
THE RAMPAGE
JI BLUE
島袋寛子
Juice=Juice
SUPER EIGHT
SUPER BEAVER
ダイヤモンド☆ユカイ
宝塚歌劇団 花組
DISH//
TWS
TREASURE
Number_i
NiziU
NEWS
★のん
HANA
BE:FIRST
日向坂46
ふぉ〜ゆ〜
ふみの
FRUITS ZIPPER
ME:I
M!LK
モナキ
緑黄色社会
礼真琴
（50音順）
【写真】『2026 FNS歌謡祭 夏』メインビジュアル
デビュー20周年、そしてのんとしては10周年を迎える2026年に大型アニバーサリープロジェクト「のん10≧20（のんテントゥエンティ）」を始動させることを発表したのん。
2017年にテレビコマーシャルでアカペラを披露したことをきっかけにアーティストとしても活動を開始。今年10月18日から、自身のゆかりの地をめぐる全国ライブツアー『のん自由 (10) ツアー 2026』がスタートするほか、7月22日スタートのドラマ『Tokyo middle 30』（フジテレビ系／毎週水曜22時）では仲里依紗、深川麻衣とともにメインキャストを務めるなど、ジャンルの垣根を越え幅広く活躍中。
またドラマ『Tokyo middle 30』の主題歌を担うふみのも『FNS歌謡祭』初登場。ドラマ主題歌をどこよりも早く届ける。
『2026 FNS歌謡祭 夏』は、フジテレビ系にて7月1日18時30分放送。
＜出演者＞
【司会】
相葉雅紀、井上清華（フジテレビアナウンサー）
【出演アーティスト】 ★今回解禁のアーティスト
アイナ・ジ・エンド
あいみょん
ILLIT
映画ちいかわ
Aぇ! group
ELAIZA
カキンツハルカ（柿澤勇人＆ウエンツ瑛士＆木南晴夏）
Kis-My-Ft2
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郷ひろみ
THE RAMPAGE
JI BLUE
島袋寛子
Juice=Juice
SUPER EIGHT
SUPER BEAVER
ダイヤモンド☆ユカイ
宝塚歌劇団 花組
DISH//
TWS
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★のん
HANA
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ふぉ〜ゆ〜
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モナキ
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