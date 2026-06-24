インスタグラム更新

スピードスケート女子で2018年平昌五輪の団体パシュート、マススタートを制した高木菜那さんが24日までに自身のインスタグラムを更新。TBS系の朝のバラエティー番組「ラヴィット！」で共演したお笑いコンビ・かが屋の賀屋壮也とのツーショットを公開した。妹の美帆さんに似せた髪型の賀屋との“偽姉妹ショット”に、ファンから多くの反響が寄せられている。

公開された写真では、満面の笑みを浮かべる高木さんの隣に、賀屋が並び、カメラに向けてピースサインを作っている。賀屋の長い黒髪は、妹・美帆さんを意識したセンター分けのスタイルにセットされている。背景には番組キャラクターの「ラッピー」も映り込み、スタジオの和やかな雰囲気が伝わってくる1枚だ。

インスタグラムで実際の画像を公開。文面で「あれ？美帆大きくなった！？笑 今日のラヴィットでかが屋の賀屋さんが美帆の髪型に似せてきてくれました」と経緯を説明し、「朝は似てないと思ったけど…見てるとなんか似てる気がしてきた…笑」と感想も綴った。この投稿が反響を呼び、ファンも様々な反応を示していた。

「だから髪型似てるんですね」

「一瞬、本物の美帆さんかと思った笑」

「確かに見てるうちに似てる気がしてくる」

「賀屋さん最高すぎる！」

「寄せてんのか？これ笑」

「違和感仕事して」

「面白い姉妹ショットですね」

高木さんは、2018年の平昌五輪スピードスケート女子団体パシュートとマススタートで金メダルを獲得。輝かしい実績を残し、22年4月に現役引退を発表した。現在はタレントとしても様々なメディア番組に出演し、持ち前の明るさで人気を集めている。



（THE ANSWER編集部）