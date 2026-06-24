RIZIN元王者の店にK-1“スーパースター”来店 ファン興奮「これは熱い」「でっけえ！」
総合格闘家で元RIZIN初代フェザー級王者の斎藤裕が23日、自身のInstagramを更新し、格闘技界の“スーパースター”が自身の店に来店してくれたことを報告し、ファンを驚かせた。
【写真】斎藤裕渾身の“一撃”（まぜそば）を食らうバンナ
斎藤はMMAファイターとして活動するかたわら、2025年より東京・秋葉原でラーメン屋「麺ZINさいとう」を切り盛りしている。
そんな斎藤はこの日、「スーパースターにご来店いただきました」と、ハーフパンツとボタンシャツのオシャレなセットアップにハットという出で立ちの巨漢の外国人男性との店先での2ショットを公開。彼は90年代から2000年代にかけて、その左ストレートでKOの山を築き活躍した“K-1の番長”ことフランスのキックボクサー、ジェロム・レ・バンナだ。
バンナ自身の日本公式Instagramは、店のカウンターに座り、厨房の斎藤からラーメンの丼を受け取る動画を公開し、「ジェロム・レ・バンナが初代RIZINフェザー級王者・斎藤裕選手の麺ZINさいとうにてラーメン を食べました」と報告している。「昨年5月に来店した際、ランチ営業時間が昼3時までで我々が到着したのが3分過ぎだったためニアミスした事がプチバズりしましたが、今日はラーメン大好きなバンナの念願叶って食べさせていただきました！」とも背景を説明し、念願の逸品にありつけたことを明かしている。
まさかのK-1レジェンドの来店を報告する斎藤のInstagramには「すごい！バンナだーーー」「これは熱い」「ジェロムじゃないですか」「でっけえ！」といった興奮気味の反応が多数寄せられている。
引用：「斎藤裕」Instagram（＠yutakasaito1008）
「ジェロム・レ・バンナ」日本公式Instagram（＠jlb_jpofficial）
【写真】斎藤裕渾身の“一撃”（まぜそば）を食らうバンナ
斎藤はMMAファイターとして活動するかたわら、2025年より東京・秋葉原でラーメン屋「麺ZINさいとう」を切り盛りしている。
そんな斎藤はこの日、「スーパースターにご来店いただきました」と、ハーフパンツとボタンシャツのオシャレなセットアップにハットという出で立ちの巨漢の外国人男性との店先での2ショットを公開。彼は90年代から2000年代にかけて、その左ストレートでKOの山を築き活躍した“K-1の番長”ことフランスのキックボクサー、ジェロム・レ・バンナだ。
まさかのK-1レジェンドの来店を報告する斎藤のInstagramには「すごい！バンナだーーー」「これは熱い」「ジェロムじゃないですか」「でっけえ！」といった興奮気味の反応が多数寄せられている。
引用：「斎藤裕」Instagram（＠yutakasaito1008）
「ジェロム・レ・バンナ」日本公式Instagram（＠jlb_jpofficial）