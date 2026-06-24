元宮崎県知事・東国原英夫氏の政策担当を務めている長男の加藤守氏が、息子のお食い初めの様子をアップした。

２４日までに自身のインスタグラムを更新し「日向で調達したヘベスも所々に取り入れ、“生涯、食べることに困らないように”とご祈願。お料理は全て妻の手作りです」と紹介。「そしてなんと、父の日のサプライズプレゼントで、可愛いＴシャツもいただきました」とイラストが描かれたＴシャツも着てみせた。「ゆいとたける、本当に有難う。これからも一層頑張ります」と妻の「ゆい」さんと息子に感謝した。

カワイイ息子を抱っこ。その姿にフォロワーは「弾ける笑顔。可愛い〜ですね」とほっこりしていた。

加藤氏は立大卒業後、米ワシントンのジョージタウン大公共政策大学院に進学。渡米中は、戦略国際問題研究所（ＣＳＩＳ）でもインターンとして活動した。２５歳で帰国し、野村総研に入社。コンサルタントとして、物流、観光、人材政策、地方創生などの調査や政策立案の業務を担当した。２０２２年、父・東国原英夫の宮崎での活動をサポートするため宮崎に移住。２０２５年２月に東国原氏のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「そのまんま宮崎」で結婚を報告。母で女優・かとうかず子の６７歳の誕生日だった同年２月２０日に婚姻届を提出したと明かした。今年３月に妻の第１子出産を公表し、かず子と東国原氏にとっては初孫となった。

今年５月には息子のお宮参りをしたことを報告し、着物を着た母・かとうが抱っこする写真をアップした。