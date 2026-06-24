◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＫ組第２戦 ポルトガル５―０ウズベキスタン（２３日、ヒューストン競技場）

ＦＩＦＡランク５位のポルトガルは、同５０位のウズベキスタンに５―０で大勝した。ＦＷクリスティアノ・ロナウドは前半６分にＤＦカンセロの右クロスから史上初の６大会連続ゴールを記録。４１歳１３８日でのゴールは、Ｗ杯ではロジェ・ミラ（カメルーン）の４２歳３９日に次ぐ、年長２位の記録となった。さらに２―０の前半３９分にはＭＦフェルナンデスのパスから追加点を奪い、チームの勝利に貢献した。

初戦の低調なパフォーマンスから一転、チームを大勝へ導く活躍を見せ、ロナウドは試合終了直後に英語で「Ｉ’ｍ ｂａｃｋ（戻ってきた）」と口にした。ポルトガルの現地メディア「ア・ボーラ」によると、ロナウドは感情を爆発させた理由について、「忘れさせないためだ」と説明したという。

ポルトガルは初戦で格下のコンゴ相手に１―１で引き分け。低調なパフォーマンスに終始したロナウドにはブーイングが浴びせられ、メディアなどからの批判も多く挙がった。ロナウド自身も「つらく、暗い１週間だった」と振り返る。

ただ、常に批判をエネルギーに変えてきたからこそ、ロナウドは世界的ストライカーになった。この日も再び批判を称賛に変え、試合中はスタンドから大きな歓声が送られた。ロナウドは「努力する者には神が助けを与えてくれる。チームメイトも助けてくれると分かっていました」と感謝すると「まるでサッカーから引退したような気分だったが、いつものように努力を信じて踏ん張りました。正直に言うと大変でしたが、私たちは戻ってきました」とかみしめた。