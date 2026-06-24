「連盟は、選手間の人種、宗教、政治的な差別を防ぐことを目的とする」

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かつてFIFA（国際サッカー連盟）の憲章にはこのような条項があった。よく「政治とスポーツは切り離すべき」という議論があるが、机上の空論だろう。どうしたって両者は不可分なものだ。ワールドカップ（以下、W杯）というオリンピックにも匹敵する国際的なイベントともなれば、なおさらだ。開幕を前に多くの特別番組が組まれるなか、その大半は日本代表に関するものだったが、『映像の世紀バタフライエフェクト』は異彩を放っていた。単なるスポーツの祭典ではないW杯の功罪に焦点をあて、その熱狂の歴史に迫ったのだ。

ウルグアイで開催された第1回大会の映像はあまりにも貴重だったし、ムッソリーニ時代のイタリア大会では、いかにファシズムの喧伝に利用されたかも克明に記録されていた。一方、敗戦国となったドイツの誇りを取り戻したのは、西ドイツ代表が優勝したことだった。その西ドイツに東ドイツがW杯の舞台で勝利したことがある。そこで決勝点を決めたのがシュパールヴァッサー。国民的英雄となり、このゴールの映像は、何度となく西側への“挑発”として使われた。しかし、反体制感情の高まりとともに、皮肉にも選手本人に憎悪が向けられてしまう。なんと残酷な話だろう。

ネルソン・マンデラは、反アパルトヘイト運動に身を投じた結果、政治犯として「監獄島」と呼ばれたロベン島の刑務所に収監された。その囚人たちにとって、ラジオから流れてくるW杯の中継が唯一の楽しみだったという。看守との交渉の末、サッカーを楽しむようになり、なんと「マカナ・サッカー協会」という組織まで設立した。その拠り所となったのが、冒頭に引いたFIFAの憲章をもとに作った、独自の憲章だった。時を経てアパルトヘイトを撤廃した南アフリカで、2010年にW杯が開催される。その南アフリカの新憲法起草に携わったひとりが、かつてマカナ・サッカー協会の憲章を作った人物だったという。まさに“大河の一滴”を思わせる話だ。

「今日、国が一丸となって戦えることを証明しました」

W杯出場を決めた直後のロッカールームで、コートジボワール代表のキャプテン・ドログバは、当時4年におよぶ内戦が続いていた祖国の国民に向け、カメラの前でこう訴えた。



ディディエ・ドログバ（2010年 南アフリカW杯） ©文藝春秋

「ひざまずいてお願いします。互いに許し合ってください。どうか武器を置いてください。私たちはただ楽しみたいのです」

その2年後、内戦は終結した。サッカー、そしてワールドカップは功罪問わず世界を変える力を持っている。願わくは「ただ楽しみたい」。その言葉が今も重く響く。

『映像の世紀バタフライエフェクト』

NHK総合 月 22：00〜

https://www.nhk.jp/g/ts/9N81M92LXV/

（てれびのスキマ／週刊文春 2026年6月25日号）