長年連れ添った最愛の夫が突然、心筋梗塞で帰らぬ人となった。悲しみに暮れる日々を送る和田信子さん（仮名）を見かねた息子夫婦は、「お母さん、犬とか飼うのどうかな？」と提案する。

【写真】この記事の写真を見る（2枚）

子犬との新しい生活を想像し、ようやく笑顔を取り戻しかけた信子さんだったが、長年住み慣れた分譲マンションは「ペット飼育禁止」の物件だった。なんとかルールを変えようと理事会に提案し、管理組合でアンケートを実施すると、80％以上が「賛成」や「どちらでもいい」と回答。これなら飼える、と希望を胸に総会へ出席した信子さんだったが……。

ここでは、住宅ジャーナリスト・マンショントレンド評論家の日下部理絵氏による著書『60歳からのマンション学』（講談社+α新書）の一部を抜粋。共同住宅のルールを変更する難しさと、シニア女性の切実な悩みを紹介する。

◆◆◆

夫の急死

都内のマンションに住む和田信子さん（仮名）は、25歳の時に友人の紹介で知り合った5歳年上の賢治さんと恋に落ち、信子さん27歳、賢治さん32歳の時に結婚をした。結婚の際に両家のすすめもあり、いまも住んでいるマンションを新築で購入した。購入にあたっては、両家が結婚祝いにと頭金を出してくれ、とてもありがたかったのを覚えている。



※写真はイメージ ©maruco/イメージマート

新居に引っ越し後、まもなく妊娠が判明し、男の子が誕生した。正しく明るく育って欲しいという願いを込めて、正明と命名した。

そんな正明さんも44歳になる。正明さんは職場で出会った恵子さんと結婚し、小学生の男の子と女の子の子供がいる。信子さんにとっては、そりゃあもう自分の子供である正明さん以上に孫が可愛くて仕方がない。

信子さん、賢治さんご夫婦は近所の人も羨むぐらい夫婦仲が良かった。特に正明さんが、就職を機に実家マンションを出てからは、よく二人で近所のショッピングセンターに出かけたり、映画を観に行ったりした。賢治さんが定年退職してからは、バスツアーや海外旅行にもよく行ったものだ。

そんな和田さん夫婦に、悲劇が襲う。健康そのものだった賢治さんが、心筋梗塞で倒れ帰らぬ人となる。あまりにも突然過ぎて実感が湧かないにもかかわらず、葬儀の準備や生前親交があった方への連絡など慌ただしい日々が過ぎていく。

1年経ってようやく現実を受け止めることができた

ようやく落ち着いたある日、部屋の中を見渡すと、賢治さんの物や、思い出の品がいっぱいだ。本当に賢治さんは亡くなったのだろうか？ 少し出かけているだけでは？ 賢治さんの匂いが残るパジャマを抱きしめながら、「賢治さん、今日は何時に帰ってくるの？ ご飯は何が食べたい？」とつぶやく。当然ながら返事はない。次から次へと溢れてくる涙。賢治さんに会いたい。賢治さんのいるところに私も行きたい。毎日泣き崩れながら、疲れて寝る日々をくる日もくる日も過ごした。

ときおりご近所の人や賢治さんと一緒に習っていたカルチャースクールの仲間が心配し連絡をくれたり、訪ねてきたりする。他愛もない話をして帰っていくだけだが、優しさが伝わってくる。

正明さん家族も電話や、週末になると孫を連れて頻繁に遊びにくる。ときおり、正明さんの後ろ姿が、賢治さんと重なって、切なくなることがあった。

賢治さんが亡くなってからまもなく1年。悲しんでも賢治さんは戻ってこない。泣いてばかりの私じゃ賢治さんは嬉しくないだろうと思えるまでになった。時間はかかったが、ようやく現実を受け止めることができたのだ。

「犬とか飼うのどうかな？」息子夫婦からの提案

そんなある日、正明さんが「母さん、犬とか飼うのどうかな？」

「えっ？ 犬?!」

「可愛いだろうし、癒やされると思うんだよね。良かったら俺と恵子でプレゼントさせてよ」

「う〜ん。ちょっと考えてみるわ。ありがとう」

信子さんの落胆ぶりを見て、正明さんと恵子さんで相談しての提案だった。猫ではなく犬を提案したのは、散歩などの外出で家にこもりっきりにならずにすむだろうと思ったからだ。

信子さんは、突然、犬と言われて驚いたものの、子犬の動画を見たり、ペットショップに行って抱っこしたり、犬を飼っている知人に「飼うのは大変なの？」「私でも飼えるの？」と聞いたりした。何よりワクワクしている自分自身に驚きと嬉しさがこみ上げてくる。

マンションでペットは飼えるのか

そんなある日のこと、信子さんがゴミ捨てに行く際に、ふと掲示板を見るとペット飼育についての注意文が貼り出されていた。もしかして……と嫌な予感がする。あわてて管理員さんに聞いたところ、当マンションではペット飼育はできない。ただし「ペット飼育可」にしたい、という意見は多く、現在、管理組合の理事会で検討中だという。

いままで気にも留めなかったが、このマンションは「ペット飼育禁止」だったのだ。飼っていた人を見かけたこともあったのに……。正直ガッカリしてしまった。

正明さんにそのことを伝えたら、「ペット飼育可にする検討中なら、少し待ってみたら？ その間にどんなペットにするかじっくり考えたらいいんじゃない。一度ペットショップに行ってみようよ」と言ってくれた。

まもなくして、管理組合から「ペット飼育に関するアンケート」が送られてきた。信子さんは、当然ながらペット飼育可「賛成」に〇印を付け、管理組合のポストに投函した。翌月には、理事長名でアンケート集計結果が示された。ペット飼育希望者が多く、「どちらでもいい」をあわせると80％を超えるため、次の総会に向けて理事会で検討するという。

ペット飼育の議案で激しい意見が飛び交った

それから6ヵ月ほど経った管理組合の通常総会の案内を見ると、ペット飼育可にするための「管理規約改正とペット飼育細則制定について」提案する議題があった。これでようやく子犬が飼える！ ととても嬉しかったのを覚えている。

いままでは賢治さんに任せきりで、マンションの総会にはあまり出たことがなかったが、今回は出席してみることにした。すると、ペット飼育の議案になった途端、激しい意見が飛び交ったのだ。

組合員1 「いままで通り、ペット飼育禁止がいいです。私の家族で重度のペットアレルギーを持つものがいるんです。わざわざ、ペット禁止だというから築古だけどこのマンションを購入したのに。お願いします。このままペット禁止がいいです」

組合員2 「私はペット飼育可に大賛成です。子供が飼いたいと言っており、子供の教育のためにも飼いたいです」

組合員3 「私は外部に居住しており、賃貸に出しているのでどちらでもいいですが、正直なところ、ペット飼育可のほうが賃料が高くなり資産価値が上がると思います」

議長による採決の結果、委任状や議決権行使書もカウントしたが、わずかに4分の3に届かず否決されてしまった。ペット飼育可にするには、管理規約の改正が必要で、総会の定足数として組合員総数と議決権総数のそれぞれ過半数の出席、その総会に出席した組合員数と議決権数のそれぞれ4分の3以上の承認が必要なのだ。

承認されなかったのは、ペット飼育について「どちらでもいい」と思っていた組合員が、ペットアレルギーの人に同情をして棄権や否決に動いたのが理由のようだった。信子さんは、ガッカリして、正明さんにも結果を伝えた。

ペット可賃貸マンションへ引っ越すことに

その後、正明さんと何度も相談を重ねて、いまのマンションは一人で住むには広すぎるし、ペット飼育可の賃貸マンションに引っ越そうということになった。

正直なところ賢治さんとの思い出が詰まった部屋を引き払いたくはない。それに正明さんが生まれ育った実家ともいうべきマンションを売ってもいいものか。一方で、3LDKに一人暮らしは辛いという思いもある。

そんな時、正明さんの言葉に背中を押された。

「俺はね。実家がなくなるのは寂しいけど、それより母さんが寂しそうにしてるのが何より辛いんだよ。一緒に住むのもいいけど、気を遣うだろうし。それに住み慣れた街のほうが友達も病院も、買い物も楽だろう？」

幸い住宅ローンの返済も済んでおり、マンションを売却できたお金を老後資金にもあてられそうだ。

ペット飼育可の物件に住み替えるには、いまのマンションの売却と賃貸物件探しをしなければいけない。まずはマンションを売却する手続きから始めることになった。

いままでずっと同じマンションに住んでいたため、正直なところ、どう売却していいかわからない。正明さんの大学の同級生に、不動産屋をしている人がいるというので、まずはその人に相談してみることにした。正明さんとは、サークルが一緒だったそうだ。

売却手続きと年齢で難航する賃貸探し

とても親身に相談に乗ってくれ、安心してお願いできそうなので依頼することにした。しかも、「当社としては、うちだけに依頼していただけると嬉しいのですが、専任で依頼するより、数社に『一般媒介契約』で出すほうがいいですよ」とのアドバイスもくれた。具体的には、3社程度がいいそう。あまりたくさん出すと、物件に何かあると思われたり、売り急ぎと思われるなど、足元を見られやすいのだそうだ。

アドバイス通り、正明さんの同級生の親切な不動産屋と、テレビCMも流れる大手の不動産屋、よくポストにチラシが入っているマンションの近くにある地域密着の不動産屋の3社に依頼することにした。不動産屋との契約期間は、通常3ヵ月だという。

同時に、引っ越しする賃貸マンションを探すことになった。いまのマンションの近くで、1LDKを中心に探してみる。こだわりはないが、友達の家や病院に通いやすく、広すぎない間取りがいいかなと思う。環境はあまり変えたくない。ペットが飼えると理想的だ。スマホやタブレットを使って、SUUMOやHOME’S、at homeといった不動産情報サイトで検索してみる。条件を入れて検索するのはとても楽しい。いろいろな部屋があるものだなと感心してしまう。

家賃や間取り、写真などを見て気になる物件を扱う不動産屋へ連絡してみる。正明さんも立ち会える週末に3物件を内見することになった。その中で分譲賃貸のマンションが特に気に入り、申込書に記入した。

その申込書を見た途端、不動産屋の担当者の顔色が変わるのが伝わってくる。

「お若く見えるので気が付きませんでしたが、正直申し上げますと65歳を超えますと賃貸マンションを探すのは一般的に困難を極めます。ただし、本物件は分譲賃貸ですのでオーナー様のご意向次第かと存じます」と言われ、オーナーの判断を待つことになった。

それから数日後、不動産屋から「詳細は差し控えさせていただきますが、今回は見送りさせてください」との連絡が来る。

その後も気になる物件を内見し、申し込みを何度入れるも断られてしまう。息子を保証人にしたり、保証会社を通すと言っても借りられる物件がないのだ。

〈「内装が古い」「旧耐震が気になる」と思い出の我が家を否定され…愛着あるマンションを“800万円引き”で手放した未亡人が明かした“複雑な心情”〉へ続く

（日下部 理絵／Webオリジナル（外部転載））