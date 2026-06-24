〈《分譲マンション住まいの苦悩》最愛の夫が急死、悲しみを癒やすための「子犬」すら許されない…事前のアンケートでは8割が賛成したはずの“ペット飼育可”ルールが“まさかの否決”になった理由〉から続く

ペットを飼うため、長年住んだ分譲マンションを売却し、賃貸へ住み替える決意をした信子さん（仮名）。しかし、不動産屋の担当者からは「65歳を超えると賃貸探しは困難を極めます」と無情な現実を突きつけられ、入居審査に落ち続ける日々が始まった。

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ここでは住宅ジャーナリスト・マンショントレンド評論家の日下部理絵氏による著書『60歳からのマンション学』（講談社+α新書）の一部を抜粋。信子さんは入居審査に落ち続ける日々からどのように脱却したのか、超高齢社会において、シニアが家を借りる・売るリアルを紹介する。

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UR賃貸に落ち着く

そんな時、カルチャースクールの仲間から、だったらUR（独立行政法人都市再生機構）とか、JKK東京（東京都住宅供給公社）はどうかな、という話を聞く。

早速、URのウェブサイトで物件を検索してみる。隣の駅ではあるものの、内装がとてもスタイリッシュで気になる物件を見つけた。聞くとUR賃貸は先着順で年齢による制限もないということで、迷わず申込書を書いた。

すぐに入居可能の連絡が届いたのである。ようやくかと安堵した。

はじめての賃貸マンション探しはワクワクする一方、敷金や礼金、仲介手数料といったお金がかかることに驚きっぱなしだった。ただ、入居可能になったUR賃貸は、月額家賃の2ヵ月分の敷金はかかるものの礼金なし、仲介手数料もかからないという。そのうえ一般的に2年に一度支払う更新料もなし。しかも保証人不要で、保証会社に支払う費用も軽減できていいことづくめだった。なかにはタワーマンションや無印良品とリノベーションに取り組んだおしゃれな部屋もあってとても驚いた。

あとは引っ越しの準備だ。日頃から掃除をしているつもりだったが、物の多さに驚かされる。正明さんの幼少の頃の写真を見ては、思い出が蘇る。あの子がはじめて話した言葉は、「パパぁ」だったわね、なぜ私じゃないのかしらと拗ねたのを思い出し、笑いがこみ上げる。賢治さんとのデート写真もあった。たくさんの写真を見ながら、この人と結婚して良かったんだと心から思えた。

まもなくしてUR賃貸に引っ越しをした。ペット共生を条件に探したため、ペット飼育もできる。念願の子犬を飼う夢がようやくかないそうだ。あとは愛着のあるマンションを売るだけ。じつは住まいながらの売却活動は、幾度となく内見があったものの成約にはつながらなかった。信子さんが引っ越し空室にすることで売れやすくなるかもと期待している。

空き部屋になってから、3組のご家族が内見にいらした。いずれも立地、価格ともに良いというが、内装が古いこと、旧耐震なのが、気になるという。

なんだか、いままでの生活、人生をも否定されたようでショックだ。その後も複数内見に来たが、同じような反応である。



©mapo/イメージマート

買い取り専門の不動産業者

信子さんが途方にくれていたある日、買い取りを専門とする不動産業者から現在の売値から1000万円ほど値引きをした金額で買い取りしたいという連絡があった。さすがに1000万円は難しいというと、800万円引きならいかがでしょうか？ という。市場価格と比較すると25％ほど安いそうだが、売れないよりは良いと思い不動産業者に売ることにした。

契約が済み引き渡し日の前日、一人で自宅マンションを訪れた。こんなに広かったかな。壁のキズすら思い出がこみ上げてくる。この家でたくさんの幸せがあったんだな。ありがとうと心でつぶやき、今度は声に出して「ありがとうございました！」と深々と一礼をして、そっとドアを閉めた。これが最後の鍵閉めだ。

数ヵ月後……。フルリノベーションされたマンションの売却情報を見かけた。売却した価格より1000万円以上高い価格で売りにだされていた。複雑な思いがした一方で、見違えるほどキレイになったわが家が誇らしくもあった。

結局、売却するのに8ヵ月も要したのだ。時間はかかったが、無事に住み替えできホッとしている。隣の駅とはいえ、生活環境はそれほど変わらない。習い事も病院もいままで通り通えている。

いまは、息子家族に買ってもらったミニチュアダックスフンド（生後半年）のケンちゃんと、楽しい毎日を送っている。

ペット飼育はマンション3大トラブルのひとつ

信子さんのように、ペット飼育意向のある非飼育者の阻害要因として、ある調査によると「集合住宅に住んでいて禁止されている」が、犬で24.3％、猫で34.3％にもなる。

いまでこそ、新築マンションのほとんどがペット飼育可だが、いまだ築古マンションではペット禁止も多い。ペット飼育可の分譲マンションが主流となったのは2000年代以降とされる。不動産経済研究所の「首都圏におけるペット飼育可能な分譲マンション普及率調査」によると、調査を開始した1998年に販売された新築マンションでペット飼育可は、たった1.1％しかなかった。それが2002年には30％、2004年には50％を超え、2007年には86.2％まであがっている。この背景には、1997年に国土交通省が中高層共同住宅標準管理規約の改正で、ペット飼育を「規約で定めるべき事項」と記載し、ペットに関する規約をつくるよう促したこともあげられる。以降、新築マンションでペット飼育可が主流になってきたことを受けて、既存マンションにおいてもペット禁止から飼育可へとルール変更をするマンションが増えている。

こうしてマンションでペット飼育が普及する一方で、ペット飼育がマンショントラブルの上位を占めることも多くなった。

ちなみに国土交通省実施の「平成30年度マンション総合調査」によると、トラブルがないマンションは23.2％しかなく、何らかのトラブルを抱えているマンションが増加している。発生したトラブルについては、居住者間の行為、マナーをめぐるトラブルが55.9％と最も多く、次いで建物の不具合に係るトラブルが31.1％、費用負担に係るトラブルが25.5％となっている。「居住者間の行為、マナーをめぐるトラブル」のうち、平成30年度調査では生活音が38.0％と最も多く、次いで違法駐車・違法駐輪が28.1％、ペット飼育が18.1％となっている。この「生活音（騒音）」「違法駐車・違法駐輪」「ペット飼育」は、「マンション3大トラブル」といわれている。

マンションのルールを変える手続き

ペット禁止からペット飼育可にするには、マンションでのさまざまな決まり事が記載されたルール集ともいえる管理規約や使用細則の制定や変更が必要である。

新しくルールを作ったり、一度決められたルールを変更する一般的な流れとしては、

・理事会で検討、必要に応じて専門委員会を設置し検討する

・必要に応じてアンケートを作成し配布、集計し結果を報告

・必要に応じて説明会

・総会に諮る。管理規約の制定や変更は、総会に議題として上程し、特別決議での承認が必要。特別決議の要件は、総会の定足数として組合員総数と議決権総数のそれぞれ過半数の出席が必要で、その出席組合員数及び議決権数の各4分の3以上の賛成がいる（使用細則の制定や変更であれば、普通決議で出席組合員の議決権の過半数の賛成でよい）。

信子さんの事例ではアンケートの集計の結果、ペット飼育希望者が多くどちらでもいいをあわせると80％を超えていたため、説明会などは開催せずに、総会に議題として上程した。しかし、アンケートを除いては、区分所有者（組合員）が意見を発言する場所がなかったため、総会当日にさまざまな意見が飛び交うこととなった。

たとえば、同じアンケートでも意見を書く欄を大きくとったり、総会前に全体に向けた説明会を開催したり、「○月○日にペット飼育について話し合う理事会を開催するので意見がある方は参加してください。日程があわない方や言いづらい方は、管理員さんに言付けや管理組合用ポストか目安箱に投函してください」など、開かれた理事会として多くの意見を取り込めていればまた結果は違ったであろう。

また忘れてはいけないのは、マンション内のルールは合意形成によって変更されるということ。今回は否決されたが、信子さんのマンションも時間がたてば、「ペット飼育可」になる可能性もある。

不動産売却の第一歩は不動産屋探し

不動産屋には、売買に強い、賃貸に強い、そもそも法人向けしかしていない、その地域に強いなどさまざまな特色がある。

売買に強い不動産屋のなかで、信子さんのように大手、地域密着、よくチラシが入る不動産屋など3社程度に依頼するのがいい。またマンションを購入したデベロッパー系列の不動産屋、仲介してくれた不動産屋もおすすめである。不動産会社を選ぶ際に、チラシを作成し投函する、独自サイトやSUUMOなどに掲載するなど、どんな売却活動をしてくれるか、またどんなウェブサイトに掲載されるかを確認してから、かぶらない不動産屋に分散して依頼するのもひとつの手だ。

あまり多くの不動産屋に依頼しすぎると、同じ不動産情報サイトにたくさん物件情報が掲載され、この物件は、売れ残りや売り急ぎ物件、もしや事故物件かと買い手候補に敬遠されてしまう可能性がある。

なお、3社など複数に依頼するのが一般媒介、1社のみに依頼するのを専任媒介と専属専任媒介という。ある調査によると一般媒介を選んでいる人は44.8％、専任媒介を選んでいる人は38.9％、専属専任媒介16.3％と一般媒介を選んでいる人が多い。一方で、早期売却（半年未満）をみると、専任媒介46.0％、一般媒介で35.3％とされ専任媒介のほうが早く売れる傾向がある。

専任は1社としか媒介契約ができず、売却できた場合は確実に仲介手数料がその不動産屋に入るため、一般媒介の物件よりおすすめするなど、積極的な売却活動をするのが早く売れる理由だといわれる。ただし積極的な活動をしてくれない不動産屋にあたってしまった場合、媒介契約期間の3ヵ月間を無駄にする可能性もある。

なお、仲介手数料は一般的に成約価格の3％＋6万円に消費税（宅地建物取引業法による上限）だが、なかにはそれより安い不動産屋や、ハウスクリーニング無料、設備点検や軽微な修理なら無料など特典が付く不動産屋もある。よく確認してから媒介契約を締結すべきである。

〈60歳でローンを組み、75歳でやっと完済した直後に…終の棲家を手に入れた老夫婦を襲った“最悪の騒音トラブル”とは《上階からの激しい叫び声》〉へ続く

（日下部 理絵／Webオリジナル（外部転載））