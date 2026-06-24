〈60歳でローンを組み、75歳でやっと完済した直後に…終の棲家を手に入れた老夫婦を襲った“最悪の騒音トラブル”とは《上階からの激しい叫び声》〉から続く

60歳で新築マンションに買い替え、15年の住宅ローンをついに完済した小林幸太さん（仮名）。しかし「これで老後は安泰だ」とホッとした矢先、上階に引っ越してきた家族による昼夜問わずの強烈な騒音に悩まされるようになる……。

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マンションの居住者間トラブルで最も多い「生活音（騒音）」。一度発生すると解決の糸口が見いだせず、長期化しやすいのが特徴である。騒音主への注意喚起のチラシは読まれないことが多く、直接苦情を言えば関係が悪化し、警察に通報しても根本的な解決には至らない……。では、いったい、どうすればいいのか。

ここでは、住宅ジャーナリスト・マンショントレンド評論家の日下部理絵氏による著書『60歳からのマンション学』（講談社+α新書）の一部を抜粋。誰もが被害者にも加害者にもなり得る騒音問題のメカニズムと対処法を紹介する。

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せっかくの老後のためのマンションだったが

他力本願ではあるが騒音宅の引っ越しや静かになることを願いつつも、警察に相談や裁判したほうがいいのか、荒立てずに防音室や防音仕様にリフォームしたほうがいいのか。



※写真はイメージ ©kimtoru/イメージマート

思い切って自宅マンションを売却するか。いつか戻ってくることを前提に一旦賃貸に住み替えるか、一般的な賃貸が借りられない場合は、URやJKK東京なども視野に入れるのか。

売却だけでなく他のマンションに買い替えるなら、リバースモーゲージ型住宅ローン（編集部注：自宅を担保に資金を借り入れ、契約者が亡くなった後に担保の自宅を売却して元金を一括返済するシニア向けのローン）を活用するか。その場合「リコース型（編集部注：売却額が借入残高を下回った場合、相続人が不足分の返済義務を負う）」か「ノンリコース型」か。どの金融機関で借りるのか。考えれば考えるほど、悩みが尽きない。

正直なところ住宅ローンさえ完済すれば、老後は万全だと思っていた。毎月の返済がない分、趣味や旅行にもお金を回せるとも話していたし、住み慣れたわが家で夫婦穏やかに人生の最後を過ごせればとも思っていた。人生の終盤にこんな予想外のことが起こるとは……。

幸い不動産価格が高騰しており、いま売れば買った時よりも高く売れるという。また60歳から借りた住宅ローンが完済済みというタイミングなのは、まだまだ私たち夫婦は運が良かったのかもしれないと、溜息をつく幸太さんだった。

長期化しやすい騒音トラブル

騒音トラブルは、最新のマンション総合調査においても、居住者間のマナーをめぐるトラブルで「生活音38.0％」と最も多い。騒音トラブルは、一度発生すると解決の糸口が見いだせず長期化しやすい。最終的には、裁判や警察沙汰、引っ越しなども考えられる。

一方で音は人によって感じ方が違い、誰がなんのために出している音なのかわかるとそれほどうるさく感じないこともある。たとえば、日頃から面識のある赤ちゃんや子供が出している音、事前に何日〜何日までリフォームをしますと挨拶があるなど理由がわかっているようなケースだ。子供の顔がわかったり、リフォームなど明確な理由と時期がわかれば同じ音でも、想定内と思えたり心情的に致し方ないと思えたりする。ちょっとした配慮やコミュニケーションが重要なのだ。

騒音問題における管理組合や管理会社の対応

マンションの場合、構造上、真上や隣からの音だと思っていたものが、じつは斜め上や、上の上の部屋が発生源ということもある。天井や壁、床などを経由して振動や衝撃が音として伝わってくるためだ。

それでは、マンションで耐え難い騒音が続いた場合、どのように対処されているのか見ていきたい。

一般的には、小林さんのように管理員に伝えたり、管理会社のフロント担当者に相談することが多い。なかにはマンションに目安箱などといった意見を入れる箱が設置されておりそこに入れる場合もある。話を聞いた管理員やフロント担当者が、理事長や理事会に伝え、まずは騒音への配慮を促す協力文や注意文を掲示、全戸に配布することが多い。ただし、トッパン・フォームズが2018年にした調査結果によると、マンションに居住している人のうち、集合タイプの郵便受けの場合、毎日確認する人は約8割に留まるという。つまり、チラシを配布しても数日程度見ない、そしてようやくポストを確認しても、じっくり見ない人や、見ても騒音トラブルは自分とは関係ないと自覚しない人もいる。

そこで次に行われるのが、騒音について具体的に発生している音や時間を明確に記した注意文を再度配布する。掲示文は通常よりサイズを大きくしたり、カラーマーカーなどで強調し、掲示板のほか、エレベーター内（ボタン脇）や管理事務室の窓口など目に付きやすいところに貼る。これによってはじめて、自覚し騒音がおさまることもある。残念ながら一般的には管理組合や管理会社としての対応はここまでが多い。

次の解決手段は騒音主との話し合い

それでもおさまらない場合、騒音主との話し合いで解決することになる。裁判や警察沙汰などと比べると平和的な解決方法ではあるが、騒音発生源であろう相手に直接苦情を伝えるのは、今後の生活にリスクになる可能性がある。もし騒音主だと思っていた人が違っていた場合はどうするのか。また顔見知りであっても近隣との関係を考えると「うるさい」と直接は言いづらく、ストレスを溜めることになるのではないか。

できれば直接よりは手紙で困っていることを伝えたり、伝言を専門とする便利屋を活用したり、もし管理組合や管理会社が間に入ってくれるなら、電話などで苦情を伝えてもらったり、同席してもらって話し合いを行うのが穏便な方法である。騒音主が「自分が騒音を出していることに気付いていなかった」と素直に認めてもらえる場合、思いのほか簡単に解決することもある。

警察など話が広がりすぎた場合のデメリット

一方、相手が聞く耳を持っていない場合、解決は極めて難しく長期化しやすい。管理組合や管理会社、二者間の話し合いでも解決しない場合、警察など外部の第三者に相談し、協力要請するという方法もある。あまりに度を越えた騒音が発生している場合、警察に相談することで注意してくれることがある。

もし警察の制止を聞かずに騒音を出し続けた場合は、軽犯罪法違反となる。また警察からの注意後に騒音が再開した場合は、自治体における迷惑防止条例違反に該当する場合もあり、迷惑行為を告発すれば警察からさらに強い対応を講じてもらえることもある。

しかし、ここまで話が広がると騒音マンションと認定するようなもので、マンションの資産価値に影響しかねない。売却時に不動産屋が作成する重要事項説明書に騒音の事実を記載することになり、売却価格が下がったり、そもそも騒音がするマンションを買いたがる人はいないので売れないケースも考えられる。

弁護士に相談し、訴訟（裁判）をするという方法もある。その場合、不法行為（民法第709条）を根拠とした民事事件で訴えることが多い。近年では差止請求や損害賠償請求についても認められる判例もある。

法的手段を取る際は、被害の実証、客観的な証拠が求められるため、うるさかった時の記録や騒音測定器などで実数を測り記録する必要がある。測定器は行政の無料貸出や、近年では無料アプリなどもある。裁判にかかわらず、記録や実数は取っておくと主張する際に役立つ。

騒音トラブルは、誰もが被害者や加害者になりかねない

ほかには小林さんの事例でもあったように、防音工事で騒音を低減したり、シャットアウトするという方法もある。効果は大きいが、一部屋で100万円を超える費用がかかるとされ負担は大きい。

手っ取り早いのは、騒音源から離れるため引っ越しすることだが、これも費用面、環境の変化など悩ましい問題が多い。

騒音トラブルは、厳しい言い方をすれば、誰もが被害者や加害者になりかねない。騒音トラブルが一度もないマンションはかなりの少数派であろう。では戸建てならリスク回避できるかというと、騒音おばさん（奈良騒音傷害事件）のようなケースもある。早期発見、早期対処、日頃から近隣コミュニティがあることが、解決の糸口なのだ。

（日下部 理絵／Webオリジナル（外部転載））