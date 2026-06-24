働く中で誰もが味わう「理不尽」を「理論」で明快に解き明かし、「なぜ働くのか？」という問いに徹底的に向き合ったビジネス書『理不尽仕事論 「クソが!!」と思った時に読む本』。

【画像】“100m”に人生のすべてを懸ける大人気マンガ、笑いに取り憑かれたハガキ職人の壮絶な記録…「人材育成のプロ」が全力で推す“今読むべき14冊”をすべて見る

本書の著者で、大の読書好きでもある人材育成のプロ・坂井風太さんが、古典的名作から最近話題のマンガまで、私たちを突き動かし、勇気を与えてくれる名著を教えてくれました。

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坂井風太さん ©佐藤亘／文藝春秋

人生の転機は、本棚にある

学生時代、自分の気持ちをあらわす言葉が欲しくて、本を読んでいた。名前のつかなかった感情に、言葉を与えてくれたのは本だった。会社員として悶々としていた時期も、相談相手はいつも本棚の中にいた。起業を決断した夜も、自分の背中を後押ししてくれたのは、1冊の本だった。

1冊の本が、人生の転機を生み出すことがある。

転機には、3つの力が要る。まず、自分を縛っている常識に気づくこと――俯瞰する力。次に、何かに取り憑かれたように生きる誰かに触れ、自らも動いてみること――没頭する力。そして、自分を支えてくれた人や場所を思い出すこと――慈しむ力だ。

俯瞰だけでは、足が動かない。没頭だけでは、大切なものを見失う。何かに狂いながらも、帰る場所を忘れないでいられるかどうか。そこに、人生の分岐がある。

この14冊は、その3つの力のために選んだ。

“俯瞰”の4冊

『箴言集』ラ・ロシュフコー

「われわれの美徳とは、偽装された悪徳にほかならない」――自分の善意すら疑えるようになったとき、初めて本当の誠実さが始まる。

『シリコンバレー最重要思想家ナヴァル・ラヴィカント』エリック・ジョーゲンソン

成功者の語る人生論も、会社の先輩の意見も、あてにならない。いま自分が走っているレースで、先頭にいるのは誰か。その人に、本当に憧れるか。その問いに答えることから、転機は始まる。

『地に足をつけて生きろ！』スヴェン・ブリンクマン

「もっと成長しろ」「自分を見つけろ」。加速する社会の要請にストア哲学で反撃する一冊。自己啓発本に疑いを持つ人に贈る本。

『「能力」の生きづらさをほぐす』勅使川原真衣

うまくいかないのは、あなたの「能力」が足りないからではない。能力主義という物差しが、人を分断している。その構造に気づくだけで、少し息がしやすくなる。

“没頭”の5冊

『笑いのカイブツ』ツチヤタカユキ

笑いに取り憑かれた男の壮絶な記録。社会生活を犠牲にしてでも、ハガキ職人を続ける姿は、痛々しくて、美しい。狂気的な努力の大切さを教えてくれる本。

『人生のレールを外れる衝動のみつけかた』谷川嘉浩

衝動とは、一瞬の気持ちの高まりではない。深く、長く、自分を突き動かすもの。「やりたいことが見つからない」なら、まず自分の偏愛を観察してみてほしい。

『天才はあきらめた』山里亮太

天才ではないと自覚した人間が、それでも諦めなかった記録。努力を努力と思わせない執念。「天才になれない」と嘆く前に、この本を読んでほしい。

『ひゃくえむ。』魚豊

たった10秒の100m走に、人生のすべてを懸ける。才能と執念、勝利と敗北。漫画でしか描けない「一瞬に没頭する狂気」がここにある。

“慈しみ”の5冊

『春の夢』宮本輝

借金を抱え、釘で打ちつけられた蜥蜴と暮らす大学生。人生を真摯に生きるとは何か。憂鬱も苦悩も葛藤も、すべて自分の糧になる。

『愛の試み』福永武彦

愛の本質は、孤独だ。どうして愛は「試み」なのか。相手を完全には理解できないからだ。それでも近づくことをやめない。その未完の運動のなかに、愛がある。

『ライ麦畑でつかまえて』J.D.サリンジャー

主人公のホールデンの不器用な怒りと孤独は、私たちが大人になる過程で置いてきた感情だ。忘れていたことすら、忘れていた。絶対に人生で一回は読んでいただきたい作品である。

『ニュー日本文学史』三宅香帆

歴史の中の人物も、ひとりの人間だった。いまの私たちと同じように悩み、迷っていた。文学を読むと、その孤独が時空を越えてこちらに届く。その瞬間、私たちは少し安堵する。

『14歳』千原ジュニア

千原ジュニアさんの引きこもり時代を書いた本。だが、この本の真ん中にあるのは、孤独ではなく愛だ。「お元気で」。たった一言が、心を震わせる。14歳に限らず、誰にでも響く本。

本記事は2026年4月27日（月）〜5月31日（日）に代官山 蔦屋書店にて開催された選書フェアのコメントを再録したものです。

（坂井 風太）