川島海荷、過去に受けた“デートDV”を告白「酒癖が悪い人と付き合ったことがあって…」 精神的に苦しめられた言葉も
俳優の川島海荷（32）が23日放送の日本テレビ系『上田と女がDEEPに吠える夜』（後11：59）に出演。過去に受けたデートDVを告白した。
【写真】「わあ〜〜〜素敵」“ディズニー映画イメージ”のウエディングフォトを披露した川島海荷＆中村克
この日のテーマは交際中の恋人から受ける暴力「デートDV」。身体的、精神的、社会的、性的、経済的など、さまざまな形の暴力として分類される。
2024年に競泳の中村克と結婚し、幸せな日々をSNSなどで報告している川島だが、「普段は穏やかなんだけど、酒癖が悪い人と付き合ったことがあって」と切り出し、過去の恋愛を激白した。
その男性は川島と交際している期間に酒量が増えていったといい、時には仕事に大遅刻する失敗をしてしまったという。川島は「それを、酒量が増えたのはお前のせいだ、遅刻したのはお前のせいだって言われて、自己肯定感がめちゃくちゃ下がりました」と振り返った。
また川島は「今思えばっていうのはありますけど、その時は気付いていない」と知らずのうちにデートDVを受けていた過去を語った。
【写真】「わあ〜〜〜素敵」“ディズニー映画イメージ”のウエディングフォトを披露した川島海荷＆中村克
この日のテーマは交際中の恋人から受ける暴力「デートDV」。身体的、精神的、社会的、性的、経済的など、さまざまな形の暴力として分類される。
2024年に競泳の中村克と結婚し、幸せな日々をSNSなどで報告している川島だが、「普段は穏やかなんだけど、酒癖が悪い人と付き合ったことがあって」と切り出し、過去の恋愛を激白した。
また川島は「今思えばっていうのはありますけど、その時は気付いていない」と知らずのうちにデートDVを受けていた過去を語った。