舘ひろし、“かわいすぎる好物”告白 ギャップに共演女性陣メロメロ「かわいい〜」→男性陣「ずるくないですか」
俳優の舘ひろし（76）が、23日放送の日本テレビ系バラエティー『踊る！さんま御殿!!』（後8：00）に出演。“好物”を明かし、女性陣をメロメロにした。
【画像】まさかの事実に驚き！舘ひろしが「お世話になった」と明かす…林修の父が関わったCM
この日は「イケおじVSズケズケ女子」というテーマで、荒川（エルフ）、王林、大久保佳代子（オアシズ）、和見龍弥、シュナイダー飛夢、高橋成美、竹内由恵、舘ひろし、内藤剛志、浪川大輔、平子祐希（アルコ＆ピース）、ヒロミ、元木大介が出演した。
「思い出すのも恥ずかしい私のダサすぎる瞬間」というテーマで、話を振られた舘は「アイスクリームが好きなんですよ」と告白。ざわざわとスタジオが騒然とするなか、「（好きな味は）その時のブームがあって、この間までイチゴアイス」「1日、2個か3個」と複数食べることも明かした。
硬派なビジュアルとのギャップに女性陣が「かわいい〜」とメロメロになる一方、「ずるくないですか」「かわいくすらありたい」と平子が憤慨。荒川は「（舘が）渋い…『そんなん（アイス）嫌いや！葉巻や！』みたいな感じだと思ったので…」とそのギャップに魅了されたことを明かした。
舘は続けて「昔、撮影中にアイスクリームを差し入れて、3つぐらい取ったんですよ。それでもうあと2つぐらい取っておこうと思って、ちょっと日陰に置いといたんです。で、撮影終わって行ったらもうドロドロに溶けてまして」とドジなエピソードを披露。するとそれに女性陣は再び「かわいい」とメロメロになり、男性陣は憤慨。ヒロミは「俺らがしゃべって、（アイスを）何本か取っといてってやってたら『せっこいなー』って（言われる）。分かるだろ、それくらい！」とその差を解説した。
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この日は「イケおじVSズケズケ女子」というテーマで、荒川（エルフ）、王林、大久保佳代子（オアシズ）、和見龍弥、シュナイダー飛夢、高橋成美、竹内由恵、舘ひろし、内藤剛志、浪川大輔、平子祐希（アルコ＆ピース）、ヒロミ、元木大介が出演した。
硬派なビジュアルとのギャップに女性陣が「かわいい〜」とメロメロになる一方、「ずるくないですか」「かわいくすらありたい」と平子が憤慨。荒川は「（舘が）渋い…『そんなん（アイス）嫌いや！葉巻や！』みたいな感じだと思ったので…」とそのギャップに魅了されたことを明かした。
舘は続けて「昔、撮影中にアイスクリームを差し入れて、3つぐらい取ったんですよ。それでもうあと2つぐらい取っておこうと思って、ちょっと日陰に置いといたんです。で、撮影終わって行ったらもうドロドロに溶けてまして」とドジなエピソードを披露。するとそれに女性陣は再び「かわいい」とメロメロになり、男性陣は憤慨。ヒロミは「俺らがしゃべって、（アイスを）何本か取っといてってやってたら『せっこいなー』って（言われる）。分かるだろ、それくらい！」とその差を解説した。