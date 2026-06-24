「だいぶ早まると思う」長友佑都がスウェーデン戦欠場決定の久保建英の膝を“すりすり”「相当のエネルギーがいった」【W杯】
日本代表は現地６月25日、北中米ワールドカップのグループステージ第３節で、スウェーデンとダラスで対戦する。
23日、ナッシュビルでの練習中、日本サッカー協会の広報から、14日のオランダ戦で左膝を負傷した久保建英がダラスへの遠征には参加しないと発表があった。これで、20日のチュニジア戦に続く欠場が正式に決定した。
そのレフティについて、長友佑都は「もう相当良くなってますよ。チュニジア戦から帰ってきて、すぐタケに会ったんで。その時にすごく良くなっているって」と話し、後輩の膝に“施術”を行なった事実を明かした。
「僕が彼の膝をさすったんで、スリスリしたんで、たぶん相当のエネルギーが膝にいったと思いますよ。たぶんだいぶ早まると思いますよ。（久保が）『状態いい』とか言ってたんで、お世辞かどうかはわかんないですけど。でもしっかり気持ち込めたんで。パワーを送りました」
長友の“念力”が果たして通じるか。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
23日、ナッシュビルでの練習中、日本サッカー協会の広報から、14日のオランダ戦で左膝を負傷した久保建英がダラスへの遠征には参加しないと発表があった。これで、20日のチュニジア戦に続く欠場が正式に決定した。
そのレフティについて、長友佑都は「もう相当良くなってますよ。チュニジア戦から帰ってきて、すぐタケに会ったんで。その時にすごく良くなっているって」と話し、後輩の膝に“施術”を行なった事実を明かした。
「僕が彼の膝をさすったんで、スリスリしたんで、たぶん相当のエネルギーが膝にいったと思いますよ。たぶんだいぶ早まると思いますよ。（久保が）『状態いい』とか言ってたんで、お世辞かどうかはわかんないですけど。でもしっかり気持ち込めたんで。パワーを送りました」
長友の“念力”が果たして通じるか。
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