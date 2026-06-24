「ついヤバいと言ってしまう」「自分の考えをうまく言葉にできない…」。

言いたいことがないワケではないのに、うまく言葉にできない。あなたにも、そんな悩みはありませんか？

小学校から企業研修、さらには少年院まで、さまざまな現場で教えてきた小説家が教える、世界一やさしい「言語化」にまつわる授業。知ってしまえば、今は語彙力ゼロでも、話し下手でも、「自分の言葉」でちゃんと話せるようになれてしまう！

本記事では、子どもも読めて、大人に刺さる『小学生でもできる言語化』から、著者の田丸雅智氏にヒントをうかがった。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

Q.子どもがわがままになる理由は何だと思いますか？

――田丸さんは書き方講座で、小学校から高校、さらには少年院の子どもたちとも接してきていると思います。子どもはどうしても、語彙の少なさなどから、自分の気持ちを自分の言葉にすることが難しい場合が多いと思います。これまでの経験やご自身の体験から、「子どもがワガママ」になる理由はなんだと思いますか？

わがままになる理由・ワースト2

田丸雅智氏（以下、田丸）：性質の部分もあるので、一概には言えません。

その上で、ワガママになってしまう可能性を高める習慣は、2つあるのかなぁとは思います。

ひとつは、子どもの欲求を何でも叶えすぎてしまうことです。

お菓子がほしい、おもちゃがほしい、といった欲求をすべて満たしていると、わがままにつながることはあると思います。

もうひとつは、逆に抑圧しすぎることです。

「あれもダメ」「これもダメ」「こうしなさい」と親のレールに乗せすぎると、その場では従っているように見えても、どこかで反動が出ることがある。

極端な放任も、極端な抑圧も、どちらもどこかで歪みとして出る可能性はあるんじゃないかなと思います。

「負の感情」は創作に活かせる

――創作において、子どものわがままがよい方向に転ぶこともあるのでしょうか？

田丸：創作においては、いい方向に出ることもあります。

「自分はこう表現したい」「こう書きたい」という強い気持ちは、作品にとって大事なものです。

創作の場では、ある種のわがままさが強みになることもある。

それが熱量や個性として作品に宿ることはあると思います。

逆にいえば、作品の中ではわがままでいられるところがあるので、創作によってわがままな気持ちを解消するという方法は、ひとつあるかもしれませんね。

（本記事は、田丸雅智著『小学生でもできる言語化』の著者インタビューです。）