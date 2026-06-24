「なんでサッカーは誰も…」マツコ・デラックスが日本代表への“注目度”に疑問。W杯には「行こうと思ってたの。マジで」

「なんでサッカーは誰も…」マツコ・デラックスが日本代表への“注目度”に疑問。W杯には「行こうと思ってたの。マジで」