「なんでサッカーは誰も…」マツコ・デラックスが日本代表への“注目度”に疑問。W杯には「行こうと思ってたの。マジで」
６月22日に放送された日本テレビ系の人気バラエティ番組『月曜から夜ふかし』で、タレントのマツコ・デラックスさんが北中米ワールドカップと日本代表について熱く語り、スタジオを盛り上げた。
番組の冒頭でマツコさんは、現在開催中のW杯への強い関心を明かした。
「私ワールドカップしか興味ないの今。今回行こうと思ってたの。マジで」
さらに、現地観戦も検討していたものの、入院の影響で断念したと説明した。
「でも入院したじゃん。２か月も穴を空けて戻ってきて、２か月休みますって、そんな甘くないから。諦めたのよ行くの」
そのうえで、現在の日本代表の注目度について持論を展開した。
「結構、本当にすごいのよ、今の日本代表って。こんなに話題にならない？ ちょっと中村敬斗がイケメンくらいしか知らないんだろ、お前らどうせ」
するとマツコさんは、スタジオの観客に「中村敬斗がイケメンなの知ってる人？」と質問。しかし、手を挙げた人はわずかだったため、「マジか」と驚きを隠せなかった。
また、自身が日本代表で最も好きな選手も告白した。
「私が一番好きなの誰か分かる？ 今の日本代表で。谷口（彰悟）かっこいいよな！ めっちゃイケメンよ！」
続けて、「今イケメン率すごいのよサッカー」と熱弁。近年人気を集める男子バレーボールにも触れながら、サッカー界との違いを分析した。
「だから今、バレーボールとかイケメンで人気出てるじゃん。なんでサッカーは誰も…でもそっか、海外にいるからか。普段、追っかけできないんだもんね」
そして最後は、「だからやっぱりどうする、イケメンだけは残すか？ Jリーグに」と冗談交じりに締めくくり、スタジオの笑いを誘った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「めっちゃイケメンよ！」マツコも大注目！ 谷口彰悟のFIFA公式ショット集！
番組の冒頭でマツコさんは、現在開催中のW杯への強い関心を明かした。
「私ワールドカップしか興味ないの今。今回行こうと思ってたの。マジで」
さらに、現地観戦も検討していたものの、入院の影響で断念したと説明した。
そのうえで、現在の日本代表の注目度について持論を展開した。
「結構、本当にすごいのよ、今の日本代表って。こんなに話題にならない？ ちょっと中村敬斗がイケメンくらいしか知らないんだろ、お前らどうせ」
するとマツコさんは、スタジオの観客に「中村敬斗がイケメンなの知ってる人？」と質問。しかし、手を挙げた人はわずかだったため、「マジか」と驚きを隠せなかった。
また、自身が日本代表で最も好きな選手も告白した。
「私が一番好きなの誰か分かる？ 今の日本代表で。谷口（彰悟）かっこいいよな！ めっちゃイケメンよ！」
続けて、「今イケメン率すごいのよサッカー」と熱弁。近年人気を集める男子バレーボールにも触れながら、サッカー界との違いを分析した。
「だから今、バレーボールとかイケメンで人気出てるじゃん。なんでサッカーは誰も…でもそっか、海外にいるからか。普段、追っかけできないんだもんね」
そして最後は、「だからやっぱりどうする、イケメンだけは残すか？ Jリーグに」と冗談交じりに締めくくり、スタジオの笑いを誘った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「めっちゃイケメンよ！」マツコも大注目！ 谷口彰悟のFIFA公式ショット集！