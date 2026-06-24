夏ボーナス55万円「公務員並みに羨ましがられる。でも嬉しくない」30代団体職員男性の本音
夏のボーナスシーズン到来。ここではAll Aboutが実施した「2026年夏のボーナスに関するアンケート」から、九州・沖縄地方にお住まいの30代男性のケースをご紹介します。
年代性別：30代男性
同居家族構成：本人、妻、息子
住まいの地域：九州・沖縄地方
職種：事務／総務／人事／経理
業種：団体職員
雇用形態：正社員
勤務年数：5〜10年
世帯年収：本人550万円、配偶者600万円
現預金：700万円、リスク資産：250万円
2026年の夏ボーナスについては手取りで「55万円」とすでに確定しているとのこと。金額は例年と比べて「あまり変わらなそう」とのことです。
その理由として「前年度に給与改定があり、今年は引かれる金額が大きいから」と語っています。
ちなみに、ここ4年の夏ボーナスの推移は手取りで「2025年は55万円、2024年は48万円、2023年・2022年はともに40万円」と着実に増加してきています。
その理由として「専門職なので慣れてしまえば悪くない職種。ただ、転職には通用しないスキルなので自身の健康と人間関係が今後の課題」とのこと。
周囲からはボーナスについて「うらやましがられることがある」そうで、s3さんが住む地域では「公務員並みにもらっているとうらやましく思われる」こともあると言います。
そんな中、今回のボーナスは「ローン返済口座に50万円優先的に充当する。金利が毎年上がっていて、利子の支払いが多く感じられるために少しでも安心感を持っておきたい」と話します。
最後に、せっかくのボーナスだが「社会保険料にどうせ引かれるのがつらい。前回と大して変わらないので期待が小さくなってしまっている」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
回答者プロフィールペンネーム：s3
年代性別：30代男性
同居家族構成：本人、妻、息子
住まいの地域：九州・沖縄地方
職種：事務／総務／人事／経理
業種：団体職員
雇用形態：正社員
勤務年数：5〜10年
世帯年収：本人550万円、配偶者600万円
現預金：700万円、リスク資産：250万円
「今年の夏ボーナスは手取り55万円で確定」今回の投稿者は、団体職員として事務職に従事するs3さん。
2026年の夏ボーナスについては手取りで「55万円」とすでに確定しているとのこと。金額は例年と比べて「あまり変わらなそう」とのことです。
その理由として「前年度に給与改定があり、今年は引かれる金額が大きいから」と語っています。
ちなみに、ここ4年の夏ボーナスの推移は手取りで「2025年は55万円、2024年は48万円、2023年・2022年はともに40万円」と着実に増加してきています。
「公務員並みのボーナスだとうらやましがられる」今の仕事内容にボーナス額が見合っているかとの問いには、「見合っている」とs3さん。
その理由として「専門職なので慣れてしまえば悪くない職種。ただ、転職には通用しないスキルなので自身の健康と人間関係が今後の課題」とのこと。
周囲からはボーナスについて「うらやましがられることがある」そうで、s3さんが住む地域では「公務員並みにもらっているとうらやましく思われる」こともあると言います。
「ローン返済に50万円充当予定。期待感は少ない」ここ最近の物価高の影響については「物の輸送費の価格転嫁や車のガソリン・オイル交換費用には気を使っている。また家庭でのエアコンによる電力代もウエイトが大きい」ため気になるとコメント。
そんな中、今回のボーナスは「ローン返済口座に50万円優先的に充当する。金利が毎年上がっていて、利子の支払いが多く感じられるために少しでも安心感を持っておきたい」と話します。
最後に、せっかくのボーナスだが「社会保険料にどうせ引かれるのがつらい。前回と大して変わらないので期待が小さくなってしまっている」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)