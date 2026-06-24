週末にかけてはダブル台風7号と8号の動向に注意が必要です。台風7号は25日(木)から27日(土)頃に強い勢力で沖縄地方に接近し、さらに28日(日)にかけて九州から本州に沿うように東進する見込みです。沖縄では25日(木)から非常に強い風の吹く所があり、早めの対策が必要です。また、台風の接近前の今日24日(水)から明日25日(木)は九州や四国、近畿で大雨となるおそれがあります。一方、台風8号は27日(土)に東海から関東に接近するおそれが出てきました。台風情報や気象情報をこまめに確認してください。

台風7号の進路や影響は

日本列島には二つの台風、7号と8号が近づいています。週末にかけてはダブル台風の動向に注意が必要です。



特に広い範囲で影響が大きくなりそうなのが、台風7号です。

非常に強い台風7号は今日24日(水)午前3時現在、沖縄の南を1時間に10キロの速さで北へ進んでいます。

明日25日(木)には強い勢力になるものの、暴風域を伴ったまま沖縄の先島諸島に近づくでしょう。その後、進路を東よりに変えて、26日(金)には沖縄本島に近づく見通しです。



沖縄では次第に風が強まり、先島諸島では25日(木)から26日(金)にかけて非常に強い風が吹くでしょう。本島地方では26日(金)に走行中のトラックが横転するほどの猛烈な風が吹くおそれがあります。風が強まる前に早めの台風対策が必要です。

沿岸の海域はさらに波が高くなり、先島諸島では25日(木)から26日(金)にかけて、本島地方では26日(金)から27日(土)頃は大しけとなる見込みです。

また、台風の進路等によっては26日(金)は本島地方と先島諸島で警報級の大雨となるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。

九州や四国など台風の接近より前に大雨の所も

台風は沖縄に近づいた後、27日(土)から28日(日)にかけて九州の南から本州に沿うように足早に東へ進む見通しです。



台風の直接的な影響を受けるのは週末ですが、九州南部に停滞している梅雨前線が次第に北上するため、台風の接近より前に大雨に注意が必要です。

すでに今日24日(水)は九州に発達した雨雲がかかっており、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県では、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

また、四国は今日24日(水)昼過ぎから明日25日(木)昼前にかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降るでしょう。近畿や東海でも今日24日(水)夜は発達した雨雲がかかりやすく、局地的に激しい雨が降りそうです。

台風8号の進路や影響は

一方、台風8号は今日24日(水)午前3時現在、マリアナ諸島にあって、1時間に25キロの速さで西へ進んでいます。

この後は次第に進路を北よりに変えて、26日(金)にはフィリピンの東へ進むでしょう。台風8号はさらに速度をあげて北上を続け、台風7号より先の27日(土)に東海から関東に接近するおそれが出てきました。台風の進路にはまだ幅がありますので、引き続き台風8号の動きにもご注意ください。