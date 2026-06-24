タレントの平愛梨が２４日までに自身のインスタグラムを更新。ネイルアートが話題を集めている。

「わたしのネイル」と書き始め、「私の頭の中に浮かんだイメージを紙に書いてネイリストさんに送るとこのように仕上げてくれた 嬉しすぎる」とつづると、親指に５大会連続でサッカーＷ杯代表に選出された夫・長友佑都の写真がプリントされたネイルを披露。

「カオス達も『え？！ママの手にＰＡＰＡがいる！！』とハイテンション どこにいても４男児がカオス状態で毎日ヒーハー怒ってるけど親指見ると気が引き締まって『よし！！大丈夫！！』って気持ち奮い立たせられる ＃ネイルアート＃２０２６Ｗ杯＃事前準備までしてくれてありがとうございます」とハッシュタグを添えて続けた。

この投稿には「パパネイル素敵」「愛が伝わってくる」「可愛すぎます 私もＷ杯ネイルしてます」「子供達も愛梨ちゃんもテンション上がるね」「ＰＡＰＡは、とっても素晴らしい」「これは愛梨ちゃんしか使えませんね」「長友ファミリーのチーム感サイコー」「家族の応援が１番心強いと思いますよ」などの声が寄せられている。