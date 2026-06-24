【難解略語】「定期券」が何の略か分かりますか？　学生や社会人がいつも使っている…

突然ですが、「定期券」が何の略か知っていますか？

普段あまり考えたことない…

気になる正解は・・・？

正解は・・・

正解は、「定期乗車券」でした！

「定期券」の正式名称は「定期乗車券」です。

電車やバスなどの公共交通機関で、決められた区間を一定期間繰り返し利用できる乗車券のことを指します。一般的には「定期」と略して呼ばれることが多く、通勤や通学で毎日同じ区間を利用する人にとって欠かせない存在です。

有効期間は1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月など複数の種類から選べるのが一般的で、期間が長くなるほど1ヶ月あたりの料金が割安になる仕組みになっています。普通運賃を都度支払うよりも大幅にお得になるため、毎日同じルートを移動する人には経済的なメリットが大きいのが特徴です。

近年ではICカードに定期情報を登録するタイプが主流となっており、改札を通る際にタッチするだけで利用できる手軽さも魅力です。また、通学定期券は通勤定期券よりもさらに割引率が高く設定されていることが多く、学生の負担軽減にもつながっています。

次回の難解略語もお楽しみに！

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