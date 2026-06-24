フランス最古のレストラン「トゥールダルジャン」が開業40周年を迎える「ホテルニューオータニ大阪」へ

2026年9月に開業40周年を迎える「ホテルニューオータニ大阪」パリで誕生し、400年の歴史を誇るフランス最古のレストラン「トゥールダルジャン」。40周年特別企画のガストロノミーフェアとして、『トゥールダルジャン 東京 SPECIAL 2 DAYS ～Héritage et Évolution～』が2026年6月13日・14日の2日間限定で開催。間もなく開業40周年を迎える「ホテルニューオータニ大阪」をご紹介します。

開業40周年を迎える「ホテルニューオータニ大阪」

プレス発表会では、これまでの歴史や実績に加え、大阪・関西万博開催された2025年を振り返り、万博のレガシーを活用、付加価値を高める取り組みとし、スイートルームの改装を進め6月中頃公開。

「ホテルニューオータニ大阪」は、フォーブス・トラベルガイドにて3つ星に初認定。( トゥールダルジャン 東京 日本代表総支配人 クリスチャン・ボラー氏)

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「開業40周年記念ガストロノミーフェア」が開催

1582年パリに誕生した、「トゥールダルジャン」唯一の支店「トゥールダルジャン東京」が大阪へ。窓一面に広がる”大阪城”の景観を望む、ホテル最上階の、フランス料理「SAKURA」にて開催。( エグゼクティブシェフ、ルノー・オージエ氏)

シャンパーニトゥールダルジャンブリュットブランドゥブランで乾杯

ディナーの乾杯は、「シャンパーニトゥールダルジャンブリュットブランドゥブラン」。「トゥールダルジャン東京」のみで提供される、オリジナルシャンパンです。

グラン・クリュに格付けされたシュイィ地区のシャルドネを100%使用した”ブラン・ドゥ・ブラン”。スッキリとした爽やかな香りと、後から追いかけてくる芳しく、芳醇な味わいに気持ちが躍ります。

オンプルシュヴァリエのバリジェンヌ

シェフの出身地、フランスグルノーブル地方の「オンブルシュヴァリエ」(イワナ) 淡水魚の王様とも呼ばれる、日本国内での提供が少ない貴重な魚、添えられているのは、赤蕪と胡瓜のラビオリ仕立て、アスパラのソースと爽やかなギリシャヨーグルトの風味が初夏の始まりにぴったりな、爽やかな一皿。

食器やグラスなども「トゥールダルジャン 東京」の仕様

二日間のコースに使用される食器やグラスなども、「トゥールダルジャン 東京」から持ち込まれたクリストフル製のシルバーのカトラリーやショープレートを使用し、この日の特別な仕様でお食事を楽しませていただきました。

オマール海老のスフレ オシェトラキャヴィア添え

「トゥールダルジャン」のスペシャリテ。オマール海老の旨みを閉じ込めた、ふっくらとしたスフレには、花びらのようにお皿を舞うオマール海老とキラキラと輝く最高級のオシェトラキャヴィア。重なり合う素材の持ち味を楽しめる、特別な一皿です。

幼鴨のロッシーニ ロワイヤル仕立て

「トゥールダルジャン」のシグネチャーメニューである”鴨料理”を、40周年を記念し伝統の一皿進化させ、フォアグラと黒トリュフを幼鴨のフィレ肉で包み、ロッシーニ風に仕立てた、鴨の旨みを余す事なく味わえる至高の逸品です。

キャルトカナー（鴨のナンバリングカード)

鴨の一羽ごとにシリアルナンバーが発行されており、この日も鴨の絵が描かれたカードがいただけました。

ショコラマンジャリのムースとピスタチオのアイスクリーム

ガローナチョコレートて包んださくらんぼ、中には様々な赤い果物のコンポート、ピスタチオのアイスクリームの隣には、ピスタチオのコーティングを合わせたチョコレートが添えられており、ピスタチオの上品で奥深い味わいを存分に味わえる、アシェット・デセール。

フランス国家最優秀職人章M .O .F .の称号を持つ、エグゼクティブシェフ、ルノー・オージエ氏、トゥールダルジャン 東京 日本代表総支配人 クリスチャン・ボラー氏も登壇。

『Heritage et Evolution（歴史を継ぎ、未来を創る）』をテーマに、400年の歴史を誇る伝統の継承と進化が共鳴する特別コースが2日間限定で開催されました。

2026年9月に開業40周年を迎える「ホテルニューオータニ大阪」では、スイートルームのリニューアルや様々なフェアなども開催予定。7月4日からはアウトドアプールもOPEN予定。

ホテルニューオータニ大阪

大阪府大阪市中央区城見1-4-1

フランス料理「SAKURA」

開業40周年記念『トゥールダルジャン 東京 SPECIAL 2 DAYS ～Heritage et Evolution～』