日産自動車が２３日に開いた定時株主総会で、１２人の取締役候補のうち、メインバンクのみずほフィナンシャルグループ（ＦＧ）出身で社外取締役の永井素夫氏（元みずほ信託銀行副社長）の再任案が否決された。

大手企業で会社側の提案が否決されるのは異例だ。日産は新体制で経営再建を加速する考えだったが、先行きには不透明感も漂う。（高村真登、大塚健太郎）

棄権

「（永井氏の選任案は）過半数の賛成が確認できませんでした」――。横浜市の本社で約２時間半に及んだ総会の最終盤、永井氏に対する人事案が否決されると、異例の事態に驚く株主もいた。

永井氏は２０１９年から７年間、社外取を務めてきた。直近では、社外取で唯一、監査、指名、報酬の三つの委員会に所属し、監査委員会では委員長も務めていた。関係者は「（破談となった）ホンダとの経営統合交渉でも影響力があった」と明かす。

そんな永井氏に対し、機関投資家への影響力が大きい、米議決権行使助言会社インスティテューショナル・シェアホルダー・サービシーズ（ＩＳＳ）などは選任案への反対を推奨していた。同じみずほＦＧ出身の真保順一氏（元みずほ総合研究所副社長）が新たな社外取候補になったことで、独立性が疑問視されたとみられる。日産の１５％の議決権を持つ大株主である仏自動車大手ルノーも今回初めて永井氏の選任案を棄権したもようだ。

機関投資家は近年、より高い成果を出すことが求められており、社外取には、利益を最重視する独立した立場で関与を求める傾向が強まっている。企業統治に詳しい牛島信弁護士は「メインバンク出身の社外取は利害関係が働き、独立性があると言えない」と指摘する。

不透明

総会は、株主から語気を強めた「動議」が相次ぎ、紛糾した。低迷する株価にいらだつ株主から「社外取に（元社長・会長の）カルロス・ゴーン氏を提案する」「栃木工場が（車両生産終了が決まった）追浜工場のようにならないか心配だ」といった声も出た。

日産は、販売不振による業績低迷を受け、世界７工場の車両生産終了を含む経営再建計画を進めている。２６年３月期はリストラ費用などで５３３０億円の最終赤字を計上した。市場は成長性を疑問視し、２３日の株価（終値）は３０５円と３年前の高値の半分以下に沈む。イバン・エスピノーサ社長は総会で「不透明な経営環境の中だが、（経営再建は）順調に進展している」と述べるにとどめた。

日産は当面、選任案が可決されたエスピノーサ社長や真保氏ら取締役１１人体制で経営を行う方針だ。株主で、東京都調布市の会社員男性（６７）は「これだけ厳しい意見が出る総会を初めて見た。新しい社外取には本気で日産を変えてほしい」と話した。

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経団連の筒井義信会長は同日の記者会見で、永井氏の再任案が否決されたことについて「株主が従来以上に企業のガバナンスや取締役会の構成に強いコミットメント（関与）を示している表れだ。株主や投資家と対話することの重要性が改めて確認できた」と指摘した。