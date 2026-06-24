◇サッカーW杯北中米大会

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本代表は23日（日本時間24日）、ベースキャンプ地・米テネシー州ナッシュビッルの施設で全体練習を行った。チームは練習後、25日（同26日）の1次リーグ最終第3戦スウェーデン戦の舞台となるテキサス州ダラスへ向けて出発した。

DF長友佑都（FC東京）は“ゴッドハンド”を使い、左膝負傷から決勝トーナメントでの復帰を目指すMF久保建英（レアル・ソシエダード）へパワーを注入したと明かした。練習後の取材対応で、報道陣から久保がスウェーデン戦に同行しないことを振られると「タケね、もう相当良くなってますよね。チュニジア戦から帰ってきてすぐ会って、彼の膝をさすったんで。たぶん、だいぶ（回復が）早まると思いますよ」と語った。

実際、久保は前日22日（同23日）、負傷後初めてピッチに姿を見せた。歩いては少し走るジョギングの一歩手前のような動きを役10分間こなし、回復ぶりを披露。長友は「（久保は）状態がいいとか言ってたんで。お世辞かどうか分からないけど。でも、しっかりなでて、気持ち込めたんで、パワーを送りましたよ。大丈夫だと思います！」と力強く語った。