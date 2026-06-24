「N-BOX」マイチェンモデル予約開始！

ホンダは2026年6月22日、軽スーパーハイトワゴン「N-BOX」のマイナーモデルチェンジに向けた予約受付を開始しました。発売は同年7月を予定しています。

2023年10月に発売された3代目N-BOXは、上質なデザインや広い室内空間、運転しやすい優れた視界が評価されてきました。

【画像】超カッコいい！ これが新型「N-BOX」です！（23枚）

全タイプに標準装備されている先進の安全運転支援システム「ホンダセンシング」は、JNCAPの自動車安全性能2023で最高評価の「ファイブスター賞」を獲得。さらに、力強い走りと高い燃費性能も支持されており、2025年度の新車販売台数で第1位に輝いたほか、軽四輪車の部門では11年連続で首位を記録し続けています。

現行N-BOXはこれまでにも改良を重ねており、2025年4月の一部改良では、エアロ仕様の「N-BOXカスタム」の一部タイプにLEDフォグライトを設定したほか、上級パッケージ「ファッションスタイル」に新しい2トーンカラーを追加し、特別な価値を高めてきました。

そして今回、マイナーモデルチェンジを実施。大きな変更となるのが、N-BOXカスタムのデザイン刷新です。

エクステリアは、力強さを感じさせるフロントグリルと、ローアンドワイドを強調する迫力のあるフロントバンパーへと意匠を改めました。さらに、常時点灯するフロントアクセサリーLEDやスクエア形状のフォグライトを新採用することで、所有する誇りを感じられるフロントデザインへと進化します。

また、より上級な位置づけとなるN-BOXカスタム「コーディネートスタイル」では、フロントグリルやサイドシルガーニッシュ、テールゲートガーニッシュに重厚な輝きのダーククロームメッキ加飾を施し、より上質で存在感のあるスタイルをとしました。

インテリアも質感の向上が図られています。メッキやピアノブラックの加飾が追加されたほか、LEDルームランプを装備。さらに、インテリアイルミネーションのカラーをナイトブルーに変更することで、クールで洗練された室内空間を演出しています。

2024年に追加されたクロスオーバーモデル「N-BOX JOY」では、特別仕様車「BLACK STYLE（ブラックスタイル）」を設定。洗練された印象を与える黒基調のスタイルと、アクティブなシーンに映えるタフなギア感を際立たせているのが特徴です。

外観は、フロントに「HONDA」のレターロゴを配し、要望の多かったフォグライトも装備しました。さらに、ベルリナブラック塗装の14インチスチールホイールやハーフホイールキャップ（メッキホイールリング付）、クリスタルブラック・パール塗装のリアバンパーを採用しています。

エンブレム類も、ベルリナブラックの「HONDAエンブレム」や、クリスタルブラック・パール塗装の「N-BOXエンブレム」「JOYエンブレム」、ブラッククロームメッキの「リアHマークエンブレム」などすべて黒で統一されました。

加えて、黒のアクセントとなる「フューエルリッドガーニッシュ」を施し、精悍に引き締まった個性を表現しています。

さらに、ロアグリルやリアライセンスガーニッシュにメッキ加飾を追加することで上品さを表現し、日常に馴染むおしゃれなスタイリングへと磨きをかけました。

室内空間も黒でスタイリッシュに演出されており、ピアノブラック加飾や、温かみのあるアンバー色のインテリアイルミネーションを配置。シートには「ブラック×ブラック」のチェック柄を採用した「プライムスムース×撥水ファブリック」のコンビシートを装備し、デザイン性とアウトドアでの機能性を両立させました。

なお、ターボ仕様車にはプライムスムースのドアライニングアームレスト（グレーステッチ）も標準装備されます。

また今回の改良では、使い勝手を向上させる全モデル共通の装備拡充も行われ、前席用のセンターUSBチャージャーや、運転席・助手席のシートバックアッパーポケットなど、快適性と利便性を高めるアイテムが追加されました。

そのほか、N-BOXカスタムのターボ車とコーディネートスタイル全タイプ、N-BOX JOYのターボ車と特別仕様車BLACK STYLE全タイプ、そしてN-BOXカスタムのスロープ仕様には、9インチナビとETC2.0車載器があらかじめ標準装備となり、機能面での充実が図られています。