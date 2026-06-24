6月22日昼過ぎ、不用品の買取業者として訪ねた新潟県妙高市内の住宅で、指輪3個（時価合計約48万円相当）を盗んだ疑いで、大阪府に住む28歳の男が逮捕されました。



窃盗（訪問盗）の疑いで逮捕されたのは、大阪府に住む飲食業の男（28）です。



男は6月22日午後1時過ぎから午後2時半ごろまでの間、不用品の買取業者として訪問した妙高市内の住宅で、指輪3個（時価合計約48万円相当）を盗んだ疑いが持たれています。



警察によりますと、男は副業で不用品の買取業をしていて、事件当日は男がこの家に住む80代夫婦からの依頼を受け、1人で訪問したということです。



当時、男は不用品をその場で査定していて、この時、夫婦に「他に買い取るものはありませんか」などと尋ね、夫婦は指輪を男に見せましたが、「こちらは売りません」と売らない意思を示したといいます。



しかし、夫婦が指輪から目を離したすきに、男は指輪を盗んだということです。



その後、盗まれたことに気付いた夫婦から警察に「買取業者が不用品ではない指輪を持って行った」と通報があったことで被害が発覚しました。



警察の調べに対し、男は「盗んだことに間違いありません」と容疑を認めていて、警察は男が犯行に及んだ経緯や動機を詳しく捜査しています。