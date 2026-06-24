東京都北区の小学校で児童ら11人が重軽傷を負った火事について、23日夜、臨時の保護者会が開かれました。一方、校舎は5年かけて建て直すことになり、一部の児童は、ほかの学校に登校する予定だということです。

■小学校で火事 児童8人、教員ら3人がケガ

先週金曜日（19日）、東京・北区の滝野川第三小学校で起きた火事。

小学5年生の児童8人と教員ら3人のあわせて11人がケガをしました。このうち児童1人は左腕を骨折し、一時入院したということです。

■約2時間半続いた臨時保護者会 今後の対応は

火事から4日。小学校は今週いっぱい休校となっていますが、23日夕方、区が今後の対応を説明するため、臨時の保護者会が開かれました。

三好日菜乃（日本テレビ）

「保護者会開始から2時間余りたっていますが、まだ質疑応答が続いています」

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2時間半ほど続いた臨時の保護者会。参加した保護者は、学校の再開について…。

小学3年生の保護者

「29日から再開だが校舎を壊すと。建築に5年くらいかかると説明あった。子どもたちが区内のほかの中学校や小学校に、分散して通うことを計画していると」

「今の校舎に通うことができない。登校先もどこになるかわからない、友達もバラバラになる。給食も小学校3年生以上は仕出し弁当になる。しょうがないけど、ほかの子と同じような学校生活が送れない。学校としても先生方もフォローしてもらいたい」

■北区の教育長「分散登校を7月はじめを目途に現在準備」

保護者会終了後、会見を開いた北区は…。

北区 教育長

「現状の校舎での全学年の教育活動の再開は厳しく、近隣校を借りた分散登校を7月はじめを目途に現在準備を進めています」

1年生と2年生は、火事のあった滝野川第三小学校の被害がない教室で授業を再開するとした上で、3年生以上は、区内のほかの学校へ通う予定だとしました。

北区 教育長

「分散登校の後は、夏休み明けを目途に現在、全児童がともに学べる場所を滝野川第三小学校以外の区有施設を検討している」

■校舎再建に5年「愛してきた校舎で卒業させたい気持ちはある」

校舎は5年かけて建て直すといい…

北区 教育長

「3世代この学校に通うふるさと、いきなり改築とはと驚いている保護者もいます。3年生以上は場合によっては、このままお別れになるんじゃないかというお話もいただきました」

滝野川第三小学校 校長

「校長として愛してきた校舎で卒業させたい気持ちはある。簡単に今まで通り、明るく楽しくやりましょうとは言えないが、子どもらしさを徐々に取り戻して、楽しい学校づくりするために、子どもたち一人ひとりが元気に過ごしてほしい」

■出火原因は？ コンセントに電子機器のプラグ 床にはハンガーとタオルも

また、出火原因も徐々に明らかになってきています。

当時、5年生のクラスが4階の音楽室で授業をうけていましたが、そのすぐ隣の音楽準備室で火事は起きていました。

音楽準備室からは焼けた電気ストーブなどが見つかっていましたが、その後の警視庁への取材で、部屋のコンセントから、電子機器のプラグがささった状態で見つかったことが新たにわかりました。また近くの床からは、20点以上のハンガーとタオルが見つかったということです。

警視庁はコンセント付近から出た火が、ハンガーにかけられたタオルや衣類に燃え移った可能性もあるとみて、詳しく調べています。

（6月23日放送『news zero』より）