プロ野球 パ・リーグは23日、各地で3試合が行われました。

4位日本ハムは5位ロッテに快勝。北山亘基投手が9回を9奪三振、無四球、無失点の快投を見せ、今季2度目の完封で7勝目を挙げました。打ってはレイエス選手にここ5試合で4本目となる16号ホームランが飛び出しています。

6位楽天は首位西武に2連勝。2点を追う3回、マッカスカー選手と村林一輝選手のタイムリーで4得点し逆転。その後も得点し山形のファンへ勝利を届けました。敗れた西武は2試合続けて8失点と投手陣が振るいませんでした。

3位オリックスは2位ソフトバンクに完封勝利。ジェリー投手が6回無失点と好投すると、その後はリリーフ陣でつなぎ計5投手で完封リレーを演じました。打っては若月健矢選手が今季1号先制弾を放つと、その後も得点を重ねました。

3試合の結果、首位西武と2位ソフトバンクがともに敗れてゲーム差は3で変わらず。3位オリックスがソフトバンクとの差を2に縮めています。

＜23日のパ・リーグ結果＞

◆日本ハム 4-0 ロッテ

勝利【日本ハム】北山亘基(7勝2敗)

敗戦【ロッテ】廣池康志郎(2勝3敗)

本塁打【日本ハム】レイエス16号、進藤勇也2号

◆楽天 8-4 西武

勝利【楽天】瀧中瞭太(4勝2敗)

敗戦【西武】ワイナンス(2勝2敗)

本塁打【楽天】マッカスカー5号

◆オリックス 5-0 ソフトバンク勝利【オリックス】ジェリー(3勝3敗)敗戦【ソフトバンク】上沢直之(3勝3敗)本塁打【オリックス】若月健矢1号