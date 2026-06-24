大河での好演で注目の劇団四季出身俳優、曾祖父と祖父は“人間国宝” 19歳で研究所に1発合格
俳優の柿澤勇人が、26日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
柿澤勇人 ＝テレビ朝日提供
劇団四季で初舞台を踏み、現在は演劇を中心に活躍を続ける柿澤。曽祖父、祖父と二代続けて“人間国宝”という稀な家系に育ったが、自身は幼少期からプロのサッカー選手を目指し、強豪校のサッカー部で汗を流していたそう。
しかし、高校生の時に劇団四季の『ライオンキング』を観劇して衝撃を受け、未経験から猛練習の末に19歳で研究所へ一発合格を果たした。
劇団四季退団後は、蜷川幸雄さんや三谷幸喜の舞台をはじめ、映像分野など多岐にわたるジャンルへ挑戦。NHK大河ドラマ『鎌倉殿の13人』の源実朝役の熱演でも大きな注目を集めた。
近年は読売演劇大賞優秀男優賞や菊田一夫演劇賞といった権威ある演劇賞を立て続けに受賞。かつて芸の道へ進むことを猛反対していた両親も、現在は獲得したトロフィーを実家の棚に飾り、熱心に応援してくれているという。
柿澤勇人 ＝テレビ朝日提供
劇団四季で初舞台を踏み、現在は演劇を中心に活躍を続ける柿澤。曽祖父、祖父と二代続けて“人間国宝”という稀な家系に育ったが、自身は幼少期からプロのサッカー選手を目指し、強豪校のサッカー部で汗を流していたそう。
しかし、高校生の時に劇団四季の『ライオンキング』を観劇して衝撃を受け、未経験から猛練習の末に19歳で研究所へ一発合格を果たした。
近年は読売演劇大賞優秀男優賞や菊田一夫演劇賞といった権威ある演劇賞を立て続けに受賞。かつて芸の道へ進むことを猛反対していた両親も、現在は獲得したトロフィーを実家の棚に飾り、熱心に応援してくれているという。