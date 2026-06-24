この兄弟にこの母あり

平成4（1992）年6月24日、神奈川県逗子市に暮らす82歳の女性が急逝した。長男は作家で政治家、次男は人気俳優で歌手、実業家。昭和の日本社会に多大な影響を与えた“石原兄弟”の実母、光子さんである。

【秘蔵写真】自宅で朝食を頬張る若き日の裕ちゃん 慎太郎氏とスーツ姿で真顔も

兄の慎太郎氏は昭和31（1956）年1月、大学在学中に『太陽の季節』で芥川賞を受賞。賛否両論を巻き起こし、作品に登場する裕福で奔放な若者たちは「太陽族」と呼ばれた。同年5月公開の映画化作品では弟の裕次郎氏と映画デビューも果たすが、この時の裕次郎氏はまだ端役だった。

“裕次郎の時代”は、2カ月後に封切られた「狂った果実」から始まる。原作者で脚本も担当した慎太郎氏は、裕次郎氏の主演を強く推したという。以後、石原兄弟は文字と映像、音楽の世界で華々しく活躍。政界にも進出した慎太郎氏は、東京都知事、環境庁長官、運輸大臣を歴任し、平成14（2002）年2月に89歳で死去した。

1992年6月、神奈川・逗子の寺院で行われた通夜にて

一方、裕次郎氏は石原プロモーションを率いて芸能界の重鎮となるが、昭和53（1978）年の舌がん罹患発覚からは闘病に関するニュースが増える。3年後には解離性大動脈瘤で生還率わずか数パーセントの手術に成功。しかしその後も肝臓がん罹患などに見舞われ、ハワイで静養生活に入った。52歳での死去は昭和62（1987）年7月17日、体調不良で緊急帰国した数カ月後のことである。

その死は光子さんよりも早かった。光子さんは著書『我が息子、慎太郎と裕次郎』（『おばあちゃんの教育論』）などでその子育てを語っているが、光子さんは裕次郎氏の葬儀に参列していない。果たしてその真意とは。光子さんが死去した当時、慎太郎氏が「週刊新潮」に語った言葉は、この兄弟にこの母ありの印象を強くすることだろう。

（以下、「週刊新潮」1992年7月9日号「墓碑銘」を再編集しました。文中の肩書きは掲載当時のものです）

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本当に息子孝行な亡くなり方

「とにかく痛烈な人でした。孤高、というのもちょっとあてはまらないし、一種のニヒリストでしたね」

と、石原慎太郎代議士は淡々とした口調で語る。

「弟の葬儀にも参列しなかったし、私の息子の結婚式にも出席しなかった。決して仲が悪いとか、そういうのではないんです。弟に関しては彼が亡くなるすこし前に病院に見舞いに行きましてね。ああ、これはもう駄目だ、と思ったらしく、その場で別れを告げたという。息子達の結婚式についても、普段から、孫は孫だから、といっていましたからね。

それと、あまり年をとってから人前に出たくない、老醜をさらしたくないという思いもあったようです。いわゆる男のマッチョとかマッチズムという奴なんですよ。女の場合は何というのか知りませんけれど」

石原慎太郎、裕次郎兄弟の母堂・光子さんが、6月24日昼、消化管出血のため急逝した。この日、光子さんは逗子市の自宅で朝食をとった後、腹痛を訴える。救急車で鎌倉市内の病院に運ばれたが、その車中で息を引き取った。享年82。

弔問に訪れた故・高見順氏の夫人、高間秋子さんがいう。

「でも、ボケもせず、寝たきりにもならず、本当に息子孝行な亡くなり方だと思います。時期も見事じゃないですか、慎太郎さんは政治家と作家の2つの顔を持っているでしょう。そのどちらにも負担をかけないで亡くなっている。牛歩戦術も終わった、月刊誌の仕事も一段落ついた、そういう時期だったんですからね。私もあんなふうに死ねたらと思うんですよ」

医者を探して真っ暗な道を走った兄弟

兄は芥川賞作家、政治家として、弟は銀幕の大スターとして戦後の一時代を画した2人の息子を育て上げた光子さんは、広島県の厳島出身。父親は生糸商などを営む実業家だった。

神戸市立第二高女を卒業後、東京の実践女子大専門部（師範科）へ進む。その一方で、画家になりたいという夢も抱いていた。花をモチーフにした一見怖いようなシュールな日本画を多く描いたという。

23歳で、山下汽船に勤める石原潔氏と結婚。やがて、慎太郎、裕次郎兄弟が生まれるが、一家は父親の仕事の関係で、神戸、小樽、湘南と転居を重ねた。

「おふくろは、体はそれほど丈夫な方ではなかったんです。若い頃は腎炎を何度も患っていました。戦争中、親父が出征している時もそうでした。たまに発作が起こると、大人でも撥ねとばされるくらいの震えが来る。それを私と裕次郎の2人で押さえたり、灯火管制の敷かれた真っ暗な道を、医者をさがして町まで走ったこともあります。何軒かたずねたけれど、どこも起きてくれなくてね。ああ、帰ったらおふくろは死んでるんじゃないか、なんて心細くなったことがよくありました」（慎太郎氏）

戦後、光子さんは新興宗教に入信。そのおかげなのか、見違えるように元気になったという。彼女は最後まで信仰を持ちつづけたが、後に慎太郎氏が日本の宗教研究についての本を著したのも、そうした体験が背景にあった。

裕次郎に高級品のヨットを買い与え

母親としては、非常に子煩悩だった。

もともと女の子が生まれたら、ピアノを買って情操教育をしようと考えていたが、生まれたのは男2人。そのため、湘南に引っ越してから、裕次郎氏がディンギー（一人乗りの、最も基本的なヨット）を買ってくれとねだった時も、

「女の子だったらピアノを買ってあげましょうといっていたんですもの。男の子にもそれに見合うものを買ってあげましょう」

といって、当時の値段で、2、3万円もする高級品を買い与えた。兄弟と海との付き合いも、ここから始まったのである。

昭和26（1951）年、夫の潔氏（山下汽船常務取締役）が脳溢血で死去。兄が大学1年、弟が高校2年の時だった。その後は、文字通り女手ひとつで2人の息子を育てた。

「多少の蓄えはあるとはいえ、経済的にも苦しい時期でした。置いていた女中もいなくなり、今までそんなことしなくていい人だったのが、洗濯桶でゴシゴシやっているわけです。その後ろ姿を見て、気の毒になりましてね。ちょうどその頃、初めて『文学界』に私の小説が載り、掲載料が入った。それで電気洗濯機を買ってあげたんです。おふくろ、喜びましてねえ。あれが一番の親孝行だったような気がしますね」（慎太郎氏）

兄弟がそれぞれの分野で華々しく活躍するようになってからも、逗子の実家で一人暮しだった。半年ほど前から、腹にしこりのようなものがあると主治医に言われていた。しかし、医者嫌いの光子さんは、ついに一度も精密検査を受けることもなく、裕次郎氏のもとへ旅立った。

デイリー新潮編集部