「誹謗中傷動画」を巡る問題で連日、批判にさらされる高市早苗首相（65）に“異変”が。衆人環視の中、手元を震わせ、よろめく様子がテレビカメラに捉えられたのだ。あらためて今、その体調を不安視する声が広がっている。

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【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相 現在と比較すると「まるで別人」

高市首相は英国、イタリア両国首相との会談とフランスでのG7サミットに臨むため、6月13日に民間チャーター機で英国に飛び立った。羽田空港ではタラップを上がる足取りに危うげな様子はなかったが、

「外遊に旅立つ前日の12日、周囲を大いに慌てさせる出来事がありました」

とは政治部デスク。

「その日午前、高市首相は自民党の新藤義孝外国人政策本部長らから外国人問題に関する提言書を受け取る公務の場に現れました。首相が撮影に際して、新藤氏が掲げる提言書に両手を添えようとした時のことです。首相の右手や足元がぶるぶると震え始め、体も大きくふらついた。自力で姿勢を保つのが難しい様子で、周囲から介添えを受ける一幕があったのです」（同）

慌てて火消しに……

この光景はニュースにも取り上げられた。結果、

「官邸幹部らは口々に“以前から持病として公表している関節リウマチの症状だ”などと説明し、慌てて火消しに走りました」（前出のデスク）

今から13年前、政調会長だった高市首相は本誌（「週刊新潮」）にこう持病を明かしている。

高市早苗首相

〈最初に異常を感じたのは、2009年の総選挙の前でした。1日500軒くらい訪ね歩いているうちに、膝に激痛を感じ始め、手の指の曲げ伸ばしも上手くいかなくなった〉

湯川リウマチ内科クリニック院長の湯川宗之助医師が言う。

「関節リウマチは長期間、持続的に関節炎を起こす病気です。原因は不明ながら、体の中で異常な免疫反応が起きる自己免疫疾患の一種ですね。かつては不治の病でしたが、現在は『メトトレキサート』や『アクテムラ』などがリウマチ治療の薬として使えます。症状が抑えられ、安定した状態である寛解を目指せるようになりました」

「リウマチ以外の要因を検討する必要が」

当の首相自身、昨年、自身のXに「アクテムラ」を使用して“元気になった”と投稿している。ならば、なぜ今般のような事態に至ってしまったのか。

都賀整形外科リハビリクリニック院長の渡辺淳也氏はこんな見方を披露する。

「高市首相は人工関節を入れていると報じられていますが、これは股関節の障害が相当進行したケースです。ただ、人工関節が原因で立ち上がりや歩行が不安定になるとは通常考えにくい。むしろ反対側の股関節の症状が進行している可能性や、それ以外の要因についても検討する必要があるでしょう」

さる自民党関係者は「ほかの要因」に心当たりがあるという。

「高市さんは06年、第1次安倍内閣で内閣府特命担当大臣として初入閣しています。彼女は当時の就任会見で突然、動悸がして汗が噴き出す『ホットフラッシュ』という更年期障害の症状に見舞われたようです。専門医を受診して更年期障害は改善したとみられていましたが、最近になって“また『ホットフラッシュ』が出ている”と周囲に漏らしています」

更年期障害に詳しい小山嵩夫クリニック院長の小山嵩夫氏がこう語る。

「更年期障害ではホットフラッシュだけでなく、手が震えたり、足がふらつくという症状が現れることはあり得ます。高市首相は65歳ですから『更年期』とはいえませんが、一方で『老年期の自律神経失調症』というものもある。更年期と似た症状で、年齢で名称が変わるだけです」

“卒煙”は容易ではない

関節リウマチのみならず、老年期の自律神経失調症の心配もある中、首相自身も健康に気を使っていないわけではないという。

「彼女はヘビースモーカーで、タール含有量8ミリグラムのメビウスを手放せなかったのですが、昨年の秋ごろから禁煙を試みているそうです。喫煙は関節リウマチを悪化させるといいますからね。紙巻たばこの代わりにニコチン、タールを含まない電子たばこを吸って、紙巻を卒業したとの話もあります。少なくとも人前では紙巻を吸わないようにしており、本人は周囲に“禁煙に成功した”と吹聴しています」（前出の自民党関係者）

とはいえ、やはり“卒煙”は容易ではない。

「実際には気心が知れた人間の前では、いまだに紙巻たばこを吸っていると聞いています。ストレス解消の手段が他にないのでしょう」（同）

「グッタリした様子を隠し切れなくなっている」

現下の高市首相が禁煙の誓いを破らざるを得ないほどのストレスを抱えているのは確かだ。

「昨年の自民党総裁選や今年の衆院選で、首相の公設第一秘書である木下剛志氏がIT会社代表の松井健氏に他候補の誹謗中傷動画の作成やネットでの拡散を依頼したのではないか、との疑惑が国会で追及され続けています」（前出のデスク）

当初、首相はその松井氏との関係について「私自身も地元の秘書も面識のない方だ」と全面的に否定した。

「しかし、週刊文春が木下氏と松井氏のウェブ会議を行った際の音声データを公開し、野党がそれを材料に国会で質問攻勢に出ると“名刺交換はしていない”と取材陣に説明。事実上の発言修正に追い込まれました」（同）

先の自民党関係者によると、

「高市首相が12日にフラフラだったのには理由があります。誹謗中傷動画問題の対応に追われて、聞くところでは丸2日ほど、ほとんど眠れなかったというのです」

しかし、“不眠”の理由は国会対応だけではないようだ。

官邸関係者が明かす。

「首相はリウマチの状態が依然、思わしくない。特に右手の具合が悪いと聞きます。かなり痛いようで、それもあってなかなか眠れないそうです。連日の睡眠不足がたたり、もはや官邸内でもグッタリした様子を隠し切れなくなっています。首相が使っている部屋のソファで寝ていることもしばしば。飯田祐二首席秘書官ら側近も声をかけられずに困り果てている。首相は日増しにやつれており、“（在任が）夏まで持てばいい方だ”との声もひそかに上がっています」

支持率はなおも50％台を維持している高市内閣。だが、政権を脅かす最大の火種は首相自身の健康問題かもしれない。

「週刊新潮」2026年6月25日号 掲載