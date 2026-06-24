性犯罪の被害に遭った被害者を弁護する専門家

盗撮の被害に遭った女性から依頼を受けて示談交渉を行った際に加害者側から管理する口座に振り込まれた示談金を勝手に引き出すなどして着服したとして業務上横領の容疑で元弁護士の岸本学容疑者（52）が逮捕された。岸本容疑者はこれまで1300万円余を複数の依頼者に渡さなかったなどとして所属する第一東京弁護士会から除名処分を受けていた。岸本容疑者が逮捕直前まで就いていた意外な職業とは？

【写真を見る】「過激かつ著しく侮蔑的な投稿」も…元草津町議の女性も登場

「岸本容疑者は性犯罪の被害に遭った被害者を弁護する専門家としてメディア出演もありました。書籍も出版しており、被害を受けた女性は岸本容疑者のことをインターネットで調べたうえで性被害の示談交渉を依頼したということです」

警視庁本部

と、担当記者。

弁護士会から除名処分

岸本容疑者は、過去に示談金など合わせて1300万円余を複数の依頼者に渡さなかったなどとして所属する第一東京弁護士会から除名処分を受けていた。

逮捕の一報を受け、第一東京弁護士会の会長名で以下のような声明を公表した。

《すでに当会は岸本学元弁護士について、依頼者から示談交渉を受任し、それぞれ示談を成立させ示談金を受領したにもかかわらず示談金を依頼者に引き渡さなかった等の行為が弁護士の品位を失うべき非行に当たると判断し、2025年（令和7年）5月23日、除名処分としております》

ちょうど1年前の処分内容をざっと紹介しておこう。

・盗撮被害などを受けた計11名の依頼者から示談交渉を受任し、2022年4月から2023年4月までの間に各相手方との間でそれぞれ示談を成立させ総額1316万円に及ぶ示談金を受領したにもかかわらず、示談金を依頼者に引き渡さなかった。

・15か月分、計42万3500円の弁護士会会費などを滞納した。

・依頼者から申立てられた紛議調停事件において答弁書を提出せず、期日に出頭しなかった。

・弁護士会会長による預かり金品に関する照会に回答しなかった。

・ツイッターにおいて、客観的必要性も合理的理由もないにもかかわらず、過激かつ著しく侮蔑的な投稿を行った。

元草津町議の女性の事案でも

岸本容疑者が共著者としてクレジットされる書籍の著者紹介欄にはこうある。

《第一東京弁護士会犯罪被害者に関する委員会委員。人権擁護委員会第5特別部会(両性の平等)委員。大阪大学法学部卒。民間企業のコンプライアンス統括部門を経て、2008年横浜国立大学法科大学院を卒業。同年司法試験合格。金融庁証券調査官を経て、2010年弁護士登録》

岸本容疑者は元草津町議の女性が町長から性被害を受けたと告発した騒動の際、SNS上で草津町を激しく批判し、「草津を最終処分場に」などといった投稿を行ったことがある。上記処分内容の「ツイッターにおいて〜」の部分はこれに該当すると見られる。後に女性側の狂言・虚偽であったことが判明し名誉棄損罪と虚偽告訴罪で有罪判決が下されている。女性と岸本容疑者が犯罪者扱いしていた町長は完全な冤罪被害者だった。

「警視庁は、岸本容疑者が着服したカネを住宅ローンの支払いなどにあてていたと見ています。岸本容疑者は容疑を認めているとのです」（同）

意外な職業とは

仮に業務上横領罪で起訴されると、罰金刑はなく「10年以下の拘禁刑」を科される可能性がある。

「弁護士としての業務を通じての横領であり、その立場を利用どころか悪用して職責や信頼を著しく裏切った、その規模が1000万円を超えるものだと裁判で認定されれば実刑をまぬかれないのではないかと思います」（同）

いずれにせよ刑を軽減させるためには被害者への弁済が必須だろう。

「遊興費ではなく住宅ローンなどに費消したという話が事実なら、当該不動産から弁済資金を捻出することは可能かもしれないですね。逮捕前まで生活拠点を置いていた場所は住宅ローンを支払っていた住まいとは別の場所になるようです。住宅ローンを支払っていた住まいが現在どうなっているのか次第とは思いますが」（同）

弁済が完了して情状酌量の余地があったとしても実刑を回避できるか否かは微妙なところかもしれない。ところで弁護士会から除名処分を受けると3年間は再登録できず、弁護士活動ができないが、処分前から岸本容疑者は“開店休業”状態だったとされる。どうやって生計を立てていたのだろうか。

「介護士としていくつかの介護施設で働いてきたようです。勤務態度やその他の点で何かトラブルになったことがあるか否かについても警視庁は関心を持って捜査をしていると聞いています」（同）

「士業」をわたり歩いていたということなのだろうか……。

デイリー新潮編集部