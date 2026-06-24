「週刊新潮」6月11日号で報じた公益財団法人・全日本空手道連盟（全空連）を巡る騒動が新たな展開を見せている。一族支配を続けようとする自民重鎮に抗う動きが顕在化し、攻防は激しさを増しているという。

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紛糾の末に流会

6月15日、全空連の関連組織の中で最大の会員数を誇る全日本空手道松涛館（全空松）の常任理事会が都内で開かれた。全空松関係者によれば、

「その9日前、緊急理事会が開かれ、津山捷泰（かつひろ）会長と阪梨學副会長から“全空連常任理事の糸川正晃氏（51）を理事に迎えたい”と提案がありました。しかし糸川氏はこれまで全空松と一切の関わりもなければ、空手の経験もない。そのため複数の理事から反対の声が上がり、紛糾の末に流会となった。15日の会はそれを受けたものでしたが、津山会長は“前回は失敗だった”と話したきり、糸川氏推薦の話を再び議題に上げることなく、閉会となりました」

不祥事だらけ

全空連はアマチュア空手界を統括する国内唯一の団体で、1969年に財団法人化された際の会長は「昭和の怪物」と呼ばれた笹川良一氏である。

その後、次男で元自民党総務会長の堯（たかし）氏（90）が長らくトップに君臨。昨年6月、孫の笹川善弘氏が会長に就くと、自身は名誉会長へと退いた。

「糸川さんは民主党政権で厚生労働政務官を務めた元衆院議員で、2012年の落選後に堯さんの秘書となり、17年から全空連の理事に就いています。彼はその2年後の参院選で自民党から比例区に出馬し、堯さんが“糸川に票を入れなければ除名させる”と会員にハッパをかけたものの落選しました」（全空連関係者）

懲役3年の実刑判決

糸川氏を推薦した津山・阪梨の両氏については、

「週刊新潮が報じた通り、津山さんの息子は昨年、空手の指導と称して女子中学生にわいせつ行為を働き、懲役3年の実刑判決を受けました。阪梨さんは全空連傘下の地域団体の一つ、京都府空手道連盟（京空連）の会長を務めていましたが、18年度以降、計200万円を超える交付金や補助金を不正受給していた事実が発覚。騒動の責任を取る形で昨年、会長職を辞しています」（前出の全空松関係者）

息子の不祥事を受け、津山氏の進退が問題になる中、全空連関係者の間に「堯さんが次の全空松会長に阪梨さんを推している」との話が流れたという。

「さすがに阪梨さんを会長に昇格させるわけにはいかない。そこで糸川氏に白羽の矢が立ったといいます。表向き、津山さんらが推薦したことになっていますが、二人が堯さんの意向を無視して人選を決めるのは不可能。そもそも全空松は堯さんが1000万円を拠出してできた団体ですから」（同）

身内の理事が謀反

今回の理事推薦の動きは“布石”に過ぎないとされ、

「最終的には、子飼いの糸川氏を全空松の会長に据える算段だったといいます。そうなれば、堯さんはこれまで通り、全空松を掌握できる。しかし院政を敷こうとしたところ、身内の理事たちから反旗を翻された。こんな謀反は全空連の歴史で初めてのことです」（前出の全空松関係者）

堯氏に真相を尋ねると、

「俺は関係ないよ。確かに全空松は俺がお金を出してつくったものだけど、（運営に）口出しは一切していない。ただ糸川君は立派な人だよ。将来、政治家復帰も目指しているだろうから、ケチをつけないでくれ」

糸川氏にも聞いた。

「私を“全空松の理事に”という話は1年ほど前からありました。私としては会の発展のため、できる限りのことをやるだけで、それ以外は分かりません」

“お家騒動”を収めるには、もはや堯氏が自ら身を引く以外にないようだ。

「週刊新潮」2026年6月25日号 掲載