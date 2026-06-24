4人組ガールズグループ「cosmosy」の新曲「Stay Alive」が、日本テレビ系ドラマ「親愛なる夫へ〜完璧な妻の嘘〜」（7月2日スタート、木曜後11・59）の主題歌「Stay Alive」で日本デビューすることが決定した。

メンバーは全員日本人だが、韓国を拠点に置き、昨年4月にデビュー。K−POPで主流のテクノポップを独特な世界観に落とし込んでグローバルに活動してきた。

日本デビュー曲となる「Stay Alive」は、ドラマのミステリアスな雰囲気に寄り添うようにサウンドメイキングされつつ、従来のcosmosyらしさも感じられる曲。「愛することへの恐怖」と「それでも生き続けようとする意志」の対比を歌っており、単純なラブソングではなく、愛する行為そのものへの自己批判と、それでも手を放せない人間の弱さを描写した仕上がりとなっている。

初めてドラマ主題歌を務めるにあたり、cosmosyメンバーは「このたび、読売テレビドラマ『親愛なる夫へ』の主題歌を担当させていただくことになり、大変光栄に思います」と喜びをコメント。新曲について「cosmosyにとって初の日本オリジナル楽曲となります。韓国を中心にグローバルに活動してきた私たちにとって、この素晴らしい作品を通じて日本の皆さまに新たな一面をお届けできることをとても嬉しく思っています。ドラマの世界観や登場人物たちの繊細な感情に寄り添いながら、私たちなりの想いを込めて歌わせていただきました。表現者として新たな挑戦となったこの楽曲を、ドラマとともにぜひ楽しんでいただき、皆さまの心に寄り添える一曲となれば幸いです」と伝えた。

ドラマは女優の田中麗奈と俳優の古川雄大がダブル主演を務め、完全オリジナル脚本で描く夫婦心理サスペンス。行き過ぎた愛情ゆえに夫を支配する狂愛妻・坂井麻衣子を田中が、妻の束縛から逃れたいと願う夫・坂井優一を古川が演じる。