「梅雨の日のランチ、何作る？」＜回答数40,154票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第570回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「梅雨の日のランチ、何作る？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「梅雨の日のランチ、何作る？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
梅ささ身冷やし中華
【材料】（2人分）
中華麺(冷やし中華用) 2玉
鶏ささ身 3本
酒 大さじ 1
塩コショウ 少々
梅肉 小さじ 1
冷やし中華スープ(市販品) 2パック
貝われ菜 1/2~1パック
白ゴマ 少々
【下準備】
1、鶏ささ身は筋を引いて耐熱容器に並べ、酒をかける。塩コショウをしてふんわりラップをかけ、電子レンジで2分程加熱し、そのままおいて余熱で中まで火を通す。粗熱が取れたら食べやすい大きさに裂き、梅肉と和える。電子レンジは600Wを使用しています。
2、貝われ菜は根元を切り落とし、長さを4等分に切る。
【作り方】
1、中華麺は袋の表示通りにゆでてザルに上げ、流水で洗って水気をよくきり、器に盛る。
2、(1)の麺に鶏ささ身と貝われ菜を盛り、白ゴマを散らして冷やし中華スープを注ぐ。
(E・レシピ編集部)
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「梅雨の日のランチ、何作る？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「梅雨の日のランチ、何作る？」
・「梅雨の日のランチ、何作る？」の結果は…
・1位 麺類 59%
・2位 丼もの 15%
・3位 パン 13%
・4位 お弁当 11%
※小数点以下四捨五入
40,154票
・2位 丼もの 15%
・3位 パン 13%
・4位 お弁当 11%
※小数点以下四捨五入
40,154票
・結果はいかがでしたか？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
梅ささ身冷やし中華
【材料】（2人分）
中華麺(冷やし中華用) 2玉
鶏ささ身 3本
酒 大さじ 1
塩コショウ 少々
梅肉 小さじ 1
冷やし中華スープ(市販品) 2パック
貝われ菜 1/2~1パック
白ゴマ 少々
【下準備】
1、鶏ささ身は筋を引いて耐熱容器に並べ、酒をかける。塩コショウをしてふんわりラップをかけ、電子レンジで2分程加熱し、そのままおいて余熱で中まで火を通す。粗熱が取れたら食べやすい大きさに裂き、梅肉と和える。電子レンジは600Wを使用しています。
2、貝われ菜は根元を切り落とし、長さを4等分に切る。
【作り方】
1、中華麺は袋の表示通りにゆでてザルに上げ、流水で洗って水気をよくきり、器に盛る。
2、(1)の麺に鶏ささ身と貝われ菜を盛り、白ゴマを散らして冷やし中華スープを注ぐ。
(E・レシピ編集部)