・「梅雨の日のランチ、何作る？」の結果は…

・1位 麺類 59%

・2位 丼もの 15%

・3位 パン 13%

・4位 お弁当 11%



※小数点以下四捨五入



40,154票

今日の質問は「梅雨の日のランチ、何作る？」さてみなさんの回答は…？■今回の質問:「梅雨の日のランチ、何作る？」