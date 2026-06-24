フランス・サッカー連盟は23日（日本時間24日）フランス代表のディディエ・デシャン監督（57）が一時的にチームを離脱すると発表した。デシャン監督の母親が死去したためで、葬儀に参列するためフランスへ帰国するという。

同連盟公式サイトで「代表チームの監督は火曜日の朝（23日）、母親の訃報を知り、深い悲しみに暮れた。彼は葬儀に参列するためフランスへ帰国する予定だ」と、デシャン監督の母の訃報を伝えた。

デシャン監督がチームを離れる間は、アシスタントコーチのギー・ステファン氏がチームを率い、26日（日本時間27日）の1次リーグ最終戦のノルウェー戦もステファン氏が指揮を執る。

同連盟は「この極めて辛い時期に、監督とそのご家族に勇気をお祈りするとともに、連盟の全員が彼らを支援していくことをお約束します」と哀悼の意を表した。

デシャン監督は2012年にフランス代表監督に就任。今回が4大会連続のW杯出場。18年ロシア大会でフランスを1998年以来2回目の優勝へ導いており、選手と監督の両方でW杯を制したのは史上3人目の快挙だった。また、22日（同23日）の1次リーグ第2戦イラク戦に3―0で勝利し、監督通算で歴代最多に並ぶW杯で16勝目を挙げた。