ホラーマンガ「ゾゾゾ変」4巻など幻冬舎コミックスの新刊3作品が本日6月24日発売
6月24日 発売 【「ゾゾゾ変」4巻】 価格：814円 【「どうやら誰かの回帰に巻き込まれたようです」1巻】 価格：836円 【お前と家族になりたくない】 価格：880円
・著者（敬称略） 【内容紹介】
・著者（敬称略）
・著者（敬称略） 【あらすじ】
「ゾゾゾ変 (4)」書影
幻冬舎コミックスは、マンガ「ゾゾゾ変」の4巻、「どうやら誰かの回帰に巻き込まれたようです」の1巻、「お前と家族になりたくない」をそれぞれ6月24日に発売する。
価格は「ゾゾゾ変」4巻が814円、「どうやら誰かの回帰に巻き込まれたようです」1巻が836円、「お前と家族になりたくない」が880円。
「ゾゾゾ変」4巻
・著者（敬称略）
原作：ゾゾゾ
マンガ：タダノなつ
□「ゾゾゾ変(4)」のページ
「ゾゾゾ変」はYouTube総再生回数2億8千万回以上を記録するホラー・エンタテイメント「ゾゾゾ」をマンガ化した作品で、4巻は完結巻。タダノなつ氏描き下ろしのオリジナル番外編も収録されている。
「どうやら誰かの回帰に巻き込まれたようです」1巻
・著者（敬称略）
原作：愁堂れな
作画：亀井高秀
□「どうやら誰かの回帰に巻き込まれたようです(1)」のページ【あらすじ】
20年前の王太子妃選びの前日に時が戻ってしまった王妃アイリーン。今度は王太子妃に選ばれないようお茶会を欠席するけれど!?
「お前と家族になりたくない」
・著者（敬称略）
御結 祭
□「お前と家族になりたくない」のページ
ツンデレ×ツンデレの不器用義兄弟BL。親の再婚で苦手な同級生とまさかの家族に……!?