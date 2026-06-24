6月24日 発売 【「ゾゾゾ変」4巻】 価格：814円 【「どうやら誰かの回帰に巻き込まれたようです」1巻】 価格：836円 【お前と家族になりたくない】 価格：880円

「ゾゾゾ変 (4)」書影

幻冬舎コミックスは、マンガ「ゾゾゾ変」の4巻、「どうやら誰かの回帰に巻き込まれたようです」の1巻、「お前と家族になりたくない」をそれぞれ6月24日に発売する。

価格は「ゾゾゾ変」4巻が814円、「どうやら誰かの回帰に巻き込まれたようです」1巻が836円、「お前と家族になりたくない」が880円。

「ゾゾゾ変」4巻

・著者（敬称略）

原作：ゾゾゾ

マンガ：タダノなつ

□「ゾゾゾ変(4)」のページ

【内容紹介】

「ゾゾゾ変」はYouTube総再生回数2億8千万回以上を記録するホラー・エンタテイメント「ゾゾゾ」をマンガ化した作品で、4巻は完結巻。タダノなつ氏描き下ろしのオリジナル番外編も収録されている。

「どうやら誰かの回帰に巻き込まれたようです」1巻

・著者（敬称略）

原作：愁堂れな

作画：亀井高秀

□「どうやら誰かの回帰に巻き込まれたようです(1)」のページ

【あらすじ】

20年前の王太子妃選びの前日に時が戻ってしまった王妃アイリーン。今度は王太子妃に選ばれないようお茶会を欠席するけれど!?

「お前と家族になりたくない」

・著者（敬称略）

御結 祭

□「お前と家族になりたくない」のページ

【あらすじ】

ツンデレ×ツンデレの不器用義兄弟BL。親の再婚で苦手な同級生とまさかの家族に……!?