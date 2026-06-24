cosmosyの「Stay Alive」が、ドラマ『親愛なる夫へ』（読売テレビ・日本テレビ系）の主題歌に起用された。

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同楽曲の主題歌決定で、自身初の日本のテレビでのドラマタイアップとなる。

同ドラマは田中麗奈と古川雄大がW主演を務め、完全オリジナル脚本で描く夫婦心サスペンス。行き過ぎた愛情ゆえに夫を支配する狂愛妻 坂井麻衣子役を田中麗奈が演じ、妻の束縛から逃れたいと願う夫 坂井優一役を古川雄大が演じる。

同楽曲はドラマのために書き下ろされた新曲で、ドラマのミステリアスな雰囲気に寄り添う様にサウンドメイキングされつつ、従来のcosmosyらしさも感じられる楽曲。『愛することへの恐怖』と『それでも生き続けようとする意志』の対比が軸になっている。単純なラブソングではなく、愛する行為そのものへの自己批判と、それでも手を放せない人間の弱さを描写した歌詞に仕上がっている。

また、6月18日にはcosmosyの公式YouTubeチャンネルにて2ndEP収録楽曲「Paradise」のMVティザーも公開されたほか、6月25日には「Paradise」のMV公開も予定されている。

■cosmosy コメント

このたび、読売テレビドラマ『親愛なる夫へ』の主題歌を担当させていただくことになり、大変光栄に思います。「Stay Alive」は、cosmosyにとって初の日本オリジナル楽曲となります。韓国を中心にグローバルに活動してきた私たちにとって、この素晴らしい作品を通じて日本の皆さまに新たな一面をお届けできることをとても嬉しく思っています。ドラマの世界観や登場人物たちの繊細な感情に寄り添いながら、私たちなりの想いを込めて歌わせていただきました。表現者として新たな挑戦となったこの楽曲を、ドラマとともにぜひ楽しんでいただき、皆さまの心に寄り添える一曲となれば幸いです。

（文=リアルサウンド編集部）