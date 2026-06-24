ドラッカーが60年前に説いた「努力しても続かない人」に欠けている、たったひとつの習慣

生成AIが仕事の中身を書き換え、働き方さえ定まらない時代。時間術や習慣化の本を何冊買っては試しても続かなかった、という人も多いだろう。実はそうした本の多くは、ピーター・ドラッカーが60年前に著した『経営者の条件』に源を持ち、本書は「努力しても続かない」その悩みに、たったひとつの答えを差し出す。経営者向けに見える題名のこの一冊が、なぜいま普通の私たちの足場になりうるのかを問い直してみよう。本連載では、膨大なドラッカーの著作を読み返し、その中から令和の現在に役立つ知を取り出して紹介していく。（構成：ダイヤモンド社書籍編集局）

また続かなかった人たちへ

新しい仕事術や習慣化のメソッドを知るたびに、今度こそ自分は変わると思う。けれども数週間もすれば元どおり――そんな繰り返しに、心当たりのある人は少なくないはずだ。

書店には自己啓発や、自分をマネジメントする力をめぐる本が次々と積まれ、画面の向こうには成功者の習慣があふれている。情報は増える一方なのに、どれも芯を食っている気がしない。

ここで一度、流れをさかのぼってみたい。いま私たちが手にしている自己管理の知の多くは、たった一冊の古典に水源を持っているからだ。

それは、ドラッカーが60年前に世に問い、いまも版を重ねる本書である。本書の題名は、いかにも会社のトップだけに向けられた本に見える。

ところが中身は違う。そこに書かれているのは、肩書きや立場を問わず、誰もが自分に使える仕事の技術だった。

題名にだまされがちな名著

本書の冒頭で、ドラッカーはきっぱりと言い切る。人をマネジメントできるかどうかは証明できない。しかし、自分をマネジメントすることはいつでもできる、と。

本書には、こう書かれている。

ほかの人間をマネジメントできるなどということは証明されていない。しかし、自らをマネジメントすることは常に可能である。 ――『経営者の条件』より

つまり本書の出発点は、上司や部下を思いどおりに動かす技術ではない。自分という、最も身近で最も扱いにくい相手をどう御するか、という一点にある。だからこそ、肩書きのない読者にも開かれている。

さらにドラッカーは、成果をあげるのに特別な才能も適性も要らないと言い切る。それは日々の実践で身につく習慣にすぎない、というのが本書の主張だ。理解力や知識だけでは足りず、いくつかの簡単なことを実行すればよい、と説く。

才能で差がつくと思っていたものが、その正体は才能ではなく習慣の差だった。この一点を知るだけでも、立ちすくんでいた足は軽くなるはずだ。

では、努力しても続かない人に欠けているものは何か。本書をたどると、それは意志の強さでも生まれ持った才能でもなく、自分をマネジメントする習慣、ただそれひとつに行き着くのではないだろうか。

ドラッカー・スクールに息づく源流

本書が水源だという話には、確かな裏づけがある。ドラッカーが教鞭をとったアメリカのクレアモント大学院大学には、その名を冠した「ドラッカー・スクール」があり、いまも自分をマネジメントする力が教えられているのだという。

同校で教える立場にあるジェレミー・ハンターは、「自分をマネジメントできなければ、人をマネジメントできない」というドラッカーの考えを土台に、リーダー向けの自己マネジメント教育を続けている。その出発点は、本書のある宣言とほとんど重なっている。

本書には、こう書かれている。

そもそも自らをマネジメントできない者が、部下や同僚をマネジメントできるはずがない。マネジメントとは、模範となることによって行うものである。 ――『経営者の条件』より

半世紀をへだてて、同じ命題が同じ場所で受け継がれている。そしてハンターは、ドラッカーが深くは立ち入らなかった領域――マインドフルネスや、ストレスと休息、神経の整え方――へと、その射程を広げてきた。

種は一冊、枝は無数。書店を埋める、自分をマネジメントする力を説く本の多くは、この源流から分かれた支流だと言ってよいのかもしれない。

平凡な私たちに開かれた道

組織とのつながりはゆるみ、頼れる正解も見えにくい時代である。だからこそ、外の変化に振り回されない自分の芯が、これまで以上に要る。

その芯は、特別な才能ある一部の人だけのものではない。本書が説くとおり、それは誰もが習慣として身につけ、日々の選択で少しずつ育てていけるものだ。

本書には、こう書かれている。

同時に、成果をあげることは、新入社員であろうと中堅社員であろうと、本人にとって自己実現の前提となっている。 ――『経営者の条件』より

成果をあげることは、出世のためでも、誰かに認められるためでもない。本書はそれを、自分が自分の人生の主役になるための前提条件として描く。だから新入社員にも、ベテランにも、等しく関わってくる。

奇跡の処方箋ではない。半世紀前の一冊が静かに差し出すのは、才能の有無に関わらず、普通の私たちにも開かれた選び直しの道である。

*この記事は、『経営者の条件』をベースに、独自の視点を入れて書き下ろしたものです。