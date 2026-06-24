韓国美人チア、ドレスから零れ落ちそうなボリューム感にファン虜「とても魅力的」「め、女神さま…」

韓国の人気チアリーダー、キム・ヒョニョンが圧巻のボリューム感で視線を奪っている。

【写真】キム・ヒョニョン、水着から零れ落ちそうな圧巻ボリューム

キム・ヒョニョンは最近、自身のインスタグラムを更新。

「MAXQとともにした時間が積み重なり、MAXQの表紙モデル30人レジェンドに選ばれました」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、授賞式会場とみられる華やかな空間で輝かしい笑顔を見せるキム・ヒョニョンが写っている。ゴールドのトロフィーなどを手に持ち、カメラに向かって喜びに満ちた表情をあらわにしている。

何より目が行くのは彼女のボリューミーさ。首元が大きく開いた黒のタイトなミニドレス姿で、豊満なスタイルの良さと引き締まった脚線美を同時に披露し、多くのファンを虜にさせていた。

投稿を目にしたファンからは、「あなたはとても魅力的です」「めちゃくちゃ綺麗ですね！」「女神さま、おめでとうございます」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝キム・ヒョニョンInstagram）

2000年9月5日生まれで25歳のキム・ヒョニョンは、2019年の「ミス・インターコンチネンタル韓国・慶北地区大会」でスター賞と人気賞を受賞し、2020年の「ミス・グリーン・コリア大邱・慶北大会」では最優秀モデル賞を獲得。2021年の「マッスルマニア・オリエンタルチャンピオンシップ」ではマレフィセントのコスプレ姿でコマーシャル部門2位に入賞するなど、さまざまな舞台でその美貌と存在感を証明してきた。

現在は主にチアとして活動しており、韓国プロ野球KBOリーグのSSGランダース、プロサッカーKリーグの水原FC、男子プロバスケットボールKBLの韓国ガス公社ペガサス、プロバレーVリーグ男子部のKB損害保険スターズ、さらに台湾男子プロバスケの桃園レオパーズの応援団にも所属し、華やかな魅力で人々を虜にしている。