「日本は凄まじい」“記録的勝利”の日本代表に現地取材の海外記者も衝撃！最も驚愕した選手は？「彼は驚異的だった」
日本代表は、北中米ワールドカップのグループステージ第２節でチュニジアと対戦。鎌田大地の２戦連発ゴール、上田綺世の２発、伊東純也のW杯初得点で４−０の完勝を収めた。
これは日本代表史上、W杯での最多得点・最多得点差の記録的勝利だった。
試合後、現地で取材していたメキシコメディア『Hora Cero』のエリク・メルチョル記者に日本の印象を訊くと、「本当に素晴らしい試合だった」と切り出し、こう絶賛した。
「日本代表は凄まじかった。本当に強い。気に入ったよ。テクニックも戦術も素晴らしかった」
そして、「最もインパクトを残した選手」として２ゴール・１アシストの上田へ賛辞を贈った。
「18番には驚かされた。彼は驚異的だった」
日本のゴールラッシュに、驚きを隠せない様子だった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
これは日本代表史上、W杯での最多得点・最多得点差の記録的勝利だった。
試合後、現地で取材していたメキシコメディア『Hora Cero』のエリク・メルチョル記者に日本の印象を訊くと、「本当に素晴らしい試合だった」と切り出し、こう絶賛した。
「日本代表は凄まじかった。本当に強い。気に入ったよ。テクニックも戦術も素晴らしかった」
そして、「最もインパクトを残した選手」として２ゴール・１アシストの上田へ賛辞を贈った。
「18番には驚かされた。彼は驚異的だった」
日本のゴールラッシュに、驚きを隠せない様子だった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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