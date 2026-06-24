「日本は凄まじい」“記録的勝利”の日本代表に現地取材の海外記者も衝撃！最も驚愕した選手は？「彼は驚異的だった」

「日本は凄まじい」“記録的勝利”の日本代表に現地取材の海外記者も衝撃！最も驚愕した選手は？「彼は驚異的だった」