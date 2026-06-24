　24日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比480円安の6万9290円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万9788.38円に対しては498.38円安。出来高は2万2109枚だった。

　TOPIX先物期近は3983ポイントと前日比11ポイント安、TOPIX現物終値比7.38ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 69290　　　　　-480　　　 22109
日経225mini 　　　　　　 69270　　　　　-510　　　345643
TOPIX先物 　　　　　　　　3983　　　　　 -11　　　 20351
JPX日経400先物　　　　　 36110　　　　　 -70　　　　 391
グロース指数先物　　　　　 688　　　　　　+0　　　　 703
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース