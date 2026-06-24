日経225先物：24日夜間取引終値＝480円安、6万9290円
24日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比480円安の6万9290円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万9788.38円に対しては498.38円安。出来高は2万2109枚だった。
TOPIX先物期近は3983ポイントと前日比11ポイント安、TOPIX現物終値比7.38ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69290 -480 22109
日経225mini 69270 -510 345643
TOPIX先物 3983 -11 20351
JPX日経400先物 36110 -70 391
グロース指数先物 688 +0 703
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3983ポイントと前日比11ポイント安、TOPIX現物終値比7.38ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 69290 -480 22109
日経225mini 69270 -510 345643
TOPIX先物 3983 -11 20351
JPX日経400先物 36110 -70 391
グロース指数先物 688 +0 703
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース