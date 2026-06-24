「ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３」（２８日、福島）

春のうっぷんを晴らす。態勢が整わず、クラシックへの出走がかなわなかったバドリナート。初夏伝統の世代ハンデ戦で、重賞初Ｖを飾り、再飛躍の足掛かりとしたい。

「２歳のときからいい馬。ホープフルＳでもいい競馬だった」と松永幹師が言うように、完成度の高さは早くから見せていた。未勝利戦を４馬身差で快勝すると、萩Ｓも連勝。２歳Ｇ１では好位のインから強気にレースを進め、後に２冠馬に輝いた勝ち馬のロブチェンから０秒４差に踏みとどまった。

結果的にそのレース中に爪を痛めたことで、クラシックへの出走は断念した。前回の京都新聞杯は１１着に沈んだが、久々と初の２２００の距離が響いたのは明白だろう。トレーナーも「もっとやれてもいいと思う」と力負けとは認めていない。

結果が求められる一戦に向け、師の手応えは確かだ。「今回は順調に乗り込めたし、仕上がりはいい。スタートも速いし、いい位置で運べると思う。千八もいいと思う」。リステッド勝ちのある千八に戻るのは歓迎。小回りにも不安はない。「力はあると思うのでここは頑張ってほしいね」。トップハンデタイの５７キロをはねのけ、実力をきっちり示す。