「函館記念・Ｇ３」（２８日、函館）

力を要する馬場で激走だ。重賞初挑戦のバルナバは、稍重の２勝クラスで素質馬ダノンジョーカーに完勝。良馬場でも３勝クラスは２馬身差で勝利するなど、ハービンジャー産駒らしく時計がかかる馬場にめっぽう強い。開幕週の良馬場だった福島民報杯は９着に敗れたが、今回の舞台は函館。恵みの雨があれば、重賞でも侮れない。

北海道では昨年３、５、１２着。滞在２戦目以降は凡走したが、梶本助手は「栗東では調教から行きっぷりがいいのに、昨年は滞在でテンションが落ち着き過ぎてしまった…。調教の行きっぷりも良くなくて、体も絞りきれませんでした」と敗因を説明した。

その反省を踏まえ、今年は１週前まで栗東でハードワークを積んでから北上。同助手は「２週続けてビッシリやって、いい感じです。寒い時期の成績がいい馬ですし、涼しいタイミングでこちらに来られたのも良かった。前走も具合自体は悪くなかったですが、今回は前走以上の感じでいけそうです」と好感触だ。

祖母は浜田光正厩舎でＧ１を３勝したファレノプシス。兄弟は全て浜田多実雄厩舎でデビューし、全て中央で勝ち上がっている堅実な血統だ。「僕がこの血統をやるのは初めてですが、乗ったジョッキーみんなが背中の良さを感じてくれます。重賞は簡単ではないですが、他馬が苦にするような馬場になれば」と同助手。稍重だった２３年の函館記念は同じハービンジャー産駒のローシャムパークがＶ。名牝の血を受け継ぐパワー自慢の４歳馬は、３年前のようなタフさ比べを待ち望む。