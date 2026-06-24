「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（２３日）

ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！

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〈栗東〉先週の函館で新馬勝ちしたノリヤンモーニン（牡、佐藤悠）は函館２歳Ｓ（７月１９日・函館、芝１２００メートル）へ。６月７日の阪神で新馬勝ちした僚馬のビスケットサンド（牝）は中京２歳Ｓ（８月３０日、芝１４００メートル）を目標にする。

〈美浦〉２５年セレクトセール１歳部門で２億８０００万円（税抜き）の値が付いたアトミックリーチ（牡、父コントレイル、宮田）は、８月８日の新潟３Ｒ（芝１８００メートル）でデビュー予定。馬主は実業家の藤田晋氏で、宮田師も「すごく走りますよ」と高く評価する。僚馬で、伯父にＧ１・２勝馬サトノダイヤモンドがいるヴァルカモニカ（牝、父エピファネイア）は先週ゲート試験に合格。「走りが軽い。黒光りした馬体で走りそうな雰囲気を持っている」と指揮官。いったん放牧に出され、デビューに向けて態勢を整えていく。

〈函館〉ミッキーアイル産駒のショパンコンクール（牡２歳、美浦・岩戸）は、２７日の函館５Ｒ（芝１２００メートル）か２８日の函館５Ｒ（芝１２００メートル）でデビュー予定。１７日の１週前追い切りでは函館芝で５Ｆ６４秒３−３５秒４−１１秒８をマーク。小笠助手は「いいスピードがあります。雰囲気はいいですね」と好感触を伝えた。