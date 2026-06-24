「新馬戦」（２８日、福島）

期待の良血馬がついにベールを脱ぐ。Ｇ１・４勝馬ラッキーライラックを母に持つラッキースパークルが、日曜福島５Ｒ（芝１８００メートル）で初陣を迎える。母と同じ松永幹師の管理馬で担当者も同じ。将来性豊かなエピファネイア産駒の素質馬が、Ｖ発進を決めるか。

初夏のみちのくをしびれさせる。日曜福島５Ｒ（芝１８００メートル）にスタンバイするラッキースパークル（牡２歳、松永幹）。母は１９、２０年のエリザベス女王杯を連覇するなどＧ１・４勝を挙げたラッキーライラックだ。そんな名牝の産駒は２２年生まれの牝馬が競走馬になれず、翌年は不受胎と不運が続いた。今回のエピファネイア産駒が、待望のデビュー戦を迎える。

母も管理した松永幹師は「すごく能力を感じるし、楽しみ」と力が入る。５２２キロと牝馬のＧ１勝ち馬最高馬体重記録を持つ母とは違い、現状は４８０キロの息子だが、「お母さんよりひと回り小さいけど、スイッチが入ったときの瞬発力、走りは似ている」と成長込みで大いに期待する。

最も近くで母を手掛けてきた丸内助手も「フォームが低くて全身がバネのような感じ。反応の速さ、自分を持っているところも似ている」と懐かしそうに目を細める。脚を柔らかくたたみ、しなやかに背中を使うフォームは走る馬のそれ。ただ、「お父さんの方が出ている」というように、乗り難しさも抱えていた。

中間は我慢と折り合いを覚えさせるため、コースを主体に丸内助手がつきっきりで乗り込んできた。パワーもある分、なだめるのは大変だったという。それでも「組んだメニューと意図もだいぶ理解してくれて、調教もうまくいくことが多くなった」と手応えを口にする。「クラシックに行きたいですね」と同助手。母は桜花賞２着、オークス３着とあと一歩で手が届かなかった。来春の大舞台を予感させる走りで応えたい。