アメリカのトランプ大統領は、ホルムズ海峡から過去最大の1900万バレルの石油が一日で輸送されたと主張しました。

アメリカ トランプ大統領

「（22日に）1900万バレルの石油がホルムズ海峡を通過した。海峡の歴史上で最大だ」

トランプ大統領は23日、ホルムズ海峡の石油輸送の状況についてこのように述べたうえで、「原油価格は急落している」と強調しました。

また、イラン側が損傷を受けた核関連施設へのIAEA＝国際原子力機関による査察の予定はないと主張していることについては次のように述べました。

アメリカ トランプ大統領

「彼らは間違っている。我々にそう言ったし、100%の査察を確約している」

トランプ大統領は、イラン側の主張が正しければ「いますぐに協議を中止するだろう」と述べ、査察は適切な時期に実施されるとの見通しを示しました。

さらにトランプ大統領は、イランが凍結資産の解除で資金を受け取る場合、アメリカ産農産物やアメリカ企業の医療物資の購入に充てられるとし、「イランには食糧と医薬品が不足しているためだ」と主張しています。

一方、イラン外務省のバガイ報道官は凍結資産について、「イランが必要とする物資を調達するために自由に利用できる」と強調しています。