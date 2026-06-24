猫白血病の可能性があり隔離されていた子猫さんは、検査結果が陰性転換したので、同じくらいの年代の子猫さんたちと合流することになったのだそう。元気いっぱいに遊ぶ姿は、1.1万回以上も再生され、「同じくらいの大きさの遊び相手が出来て楽しそう。良かったね！！」「楽しそうですね」とのコメントが集まっています。

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同年代の子猫たちと合流した子猫さん

YouTubeアカウント「ねこたま庵」さまに登場したのは、東京都多摩市で猫のボランティア活動をしている「ねこたま庵」さまのもとにやってきた子猫たち。この日は、子猫のひまわりちゃんが、同年代の子猫たちと合流したところだったのだとか。

ひまわりちゃんは、猫白血病の可能性があったため隔離されていたものの、検査結果が陰性転換したので、他の子猫たちと合流することになったのだとか。ひまわりちゃんは、みんなと仲良くすることができるのでしょうか。

みんなで一緒に遊んでみよう

投稿主さんが猫じゃらしを振ると、ひまわりちゃんを含め、一緒にいた他の2匹の子猫たちは興味津々な様子で見つめてきたのだとか。まだお互いに遠慮があるのか、猫じゃらしに手を出したりはすることなく、じっと見るだけだったのだそう。

投稿主さんが猫じゃらしを振り続けると、ひまわりちゃんは少しずつ気分がノってきたのか、楽しそうにし始めたとのこと。他の子猫たちも、ひまわりちゃんの存在に慣れてきたようだったのだとか。

プロレス開始

ひまわりちゃんは、同じケージに入っていたじゃがバタくんのお尻をがぶりと噛んだのだとか。次の瞬間、2匹の子猫たちは、抱き合いながら取っ組み合いを始めたとのこと。

2匹の攻防は、しばらく続いたのだそうです。ひまわりちゃんは、あっという間にみんなの中に打ち解けることができたとのことでした。

ひまわりちゃんが、他の子猫たちと打ち解けていく姿は、YouTubeで1.1万回以上も再生され、「元気！可愛い！子猫のにゃんプロ最高！」「ひまわりちゃんのにゃんプロ思ったより強い（笑）じゃがバタくんも優しく対応で仲良くなれそうですね」「今日も可愛い姿を観せてくれてありがとう」といった声が寄せられています。

YouTubeアカウント「ねこたま庵」さまには、投稿主さんのもとにやってきた預かり猫たちが、ずっとのお家に行くまでの様子がたくさん投稿されています。元気いっぱいな子猫たちの姿を見ることができますよ。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「ねこたま庵」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。