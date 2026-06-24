今回紹介するのは、Threadsに投稿された、家族が増えたばかりのお家でのほっこりするひとコマ。昨日退院してきた小さな妹。ベビーベッドで横になっているそのそばに、そっと近づいてきたのは猫兄さんたちでした。見てみると、ベッドの縁から並んでお顔をのぞかせる姿が…。いったいどんな様子だったのでしょうか。

投稿はThreadsにて、36万回以上表示。5.1万件以上のいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの注目を集めました。

【写真：ベッドで横になる『生まれたばかりの赤ちゃん』→２匹の猫が近づいてくると…尊すぎる光景】

ベビーベッドをそっとのぞく猫兄さんたち

今回、Threadsに投稿したのは「porusukayama」さん。登場したのは、猫のスカイちゃん、ポルテちゃんです。

退院したばかりの赤ちゃんを、そっとのぞき込む猫兄さんたち。投稿された写真には、ベビーベッドの中で毛布に包まれている赤ちゃんと、その向こう側から顔を寄せ合うようにして見つめる2匹の猫ちゃんの姿が。ふたりとも耳をピンと立て、目線はまっすぐベッドの中へ。ぐいぐい近づきすぎるというより、少し距離を保ちながら「この子はだあれ？」と確認しているようにも見えます。

並んだお顔はまるで小さな見守り隊。新しい家族の誕生に興味津々な雰囲気がにじんでいます。なんとも優しい距離感ですね。

小さな妹を見守る姿に猫好きもほっこり

ベビーベッドの縁越しに、そっと赤ちゃんを見つめるスカイちゃんとポルテちゃん。並んでのぞき込む姿はすでに頼もしいお兄さんのようです。

そんな様子を見たThreadsユーザーたちからは、「おれたちがまもろうね」「あまりに可愛くて、私まで幸せになりました」「そのうち、添い寝するんだろうね」などの声が多く寄せられていました。

これから小さな妹と猫兄さんたちが、どんな距離感で仲良くなっていくのか楽しみですね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「porusukayama」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。