「商品の裏地にメガネのレンズが一瞬触れた」完全防備で手袋2重の客の理不尽クレームに店員絶句

接客業につきものなのが、理不尽な客からのクレームだ。埼玉県の50代女性（サービス・販売・外食／年収200万円）は、ある日遭遇した、異常なまでに接触を嫌がるクレーマーとのエピソードを明かしてくれた。

それは「コロナの影響が薄れ始めた頃」のことだった。

「潔癖症？なのか、マスクにフェイスマスク、手に綿の手袋の上にゴム手袋をしたお客様がいらして」

「別の人が試着したのは気分が悪い」

完全防御で来店したその客は、ストックに置いてある商品を見たいと要求してきた。商品を取り出して渡したところ、客は、女性の手が自分の手に触れたとクレームを出したという。

これだけでも接客する側としては十分面倒だが、客の指摘はさらに細かい部分へとエスカレートする。

「その方は商品のお畳みしている時も、商品の裏地に私の持っていたメガネのレンズが一瞬触れたとクレームを言われた事がありました」

もはや言いがかりに近いレベルだ。さらには後日、別の店員が対応した際にも、呆れるような文句をつけてきたという。

「後日、別の人が接客した時には、『別の人が試着したのは気分が悪い』とのクレームも言われました」

商業施設側のマネージャーは報告を受けて驚きつつ 「色々な方がいらっしゃるので気を付けて」と言うだけだったという。女性は「正直異常だなと思いました」とその客に対する本音を明かしていた。

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