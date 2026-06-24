面接官「店員としてではなく"人の母"として素晴らしい」謎の評価で不採用にされた女性の怒り

面接は企業と求職者のお見合いのような場だが、面接官の迂闊な一言にモヤモヤさせられることは少なくない。

投稿を寄せた神奈川県の50代女性（教育・保育・公務員・農林水産・その他）は、自身の体調を考慮してアクセサリー店の面接を受けた際、店長から謎の評価を下された。（文：篠原みつき）

「私を見て、最後に言った一言」

「面接担当はお店の店長」と女性は振り返る。面接の終盤に店長から投げかけられたのは、仕事の適性とはまったく関係のない言葉だった。

「私を見て、最後に言った一言。『店員としてではなく"人の母"として、素晴らしい方に見えます』」

「普通に、面接落とされました」

褒め言葉のようでいて、店員としては完全に「なし」と言っている。不採用の理由としては遠回しすぎて余計に腹が立つだろう。

「履歴書みて、わたしの住んでるところをバカにして」

一方で、さらに直接的で失礼な態度をとってくる面接官もいる。岐阜県の40代女性は、面接でこんな目に遭った。

「ある企業へ面接にいき面談してたら、履歴書みて、わたしの住んでるところをバカにして見下され、唖然としました」

入社前にその会社の本質がわかっただけマシだったと言えそうだ。

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