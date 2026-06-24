【ダラス（米テキサス州）２３日＝ペン・岩原正幸、カメラ・山崎賢人】２日後に行われる、北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第３戦で日本（ＦＩＦＡランク１８位）と対戦するスウェーデン（同３８位）がダラス近郊のグラウンドで冒頭１５分間のみを公開し、全体練習を行った。ＦＷイサク（リバプール）、ヨケレス（アーセナル）の強力２トップらがボール回しなどで日本戦に向けて調整した。スウェーデンは初戦のチュニジア戦で５―１で快勝も、第２戦はオランダに１―５で大敗し、勝ち点３のグループ３位（日本は同４で２位）。通算対戦成績は１勝３分け１敗と互角だ。

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スウェーデンを取材するロバート・ラウル記者がこの日、スポーツ報知の取材に応じ、同国代表の分析、日本戦での予想を語った。

―スウェーデンのここまでの２戦をどう見たか。

「スウェーデンは強力な攻撃ラインをそろえており、相手が弱い場合には得点力を発揮しています。一方、オランダ戦のような強敵と対峙した場合、ＤＦのもろさを突かれ、簡単に失点してしまう弱点があります。オランダ戦で我々の５バックには大きな問題を抱えていました」

―日本戦はどう予想するか。

「日本も強力なアタッキングを兼ね備えている。多分、日本が３―２で勝つ。スウェーデンはうまくいけば２―２の引き分けかな」

―ポッター監督の戦術はどのようなものか。

「ＤＦ５人、ＭＦ３人、前線に２人を配し、中盤より後ろの選手たちは２トップのイサク、ヨケレスにいい形でボールを配球することを意識しています。基本的な戦術はしっかりしています」

―好調な選手は？

「イサク、ヨケレスは非常に良い選手です。キャプテンのＤＦリンデロフもいます。あとはＭＦアヤリ、控えではＭＦベリバルもいいですね」

―実際、３位通過でもＯＫという気持ちはあるか。

「そうです。我々はポット４で、オランダ、日本（とチュニジア）と同組になることは決まっていました。（日本戦で引き分けて）４ポイントとし、３位で通過できれば満足な結果だと考えています」

―スウェーデンはＵＥＦＡネーションズリーグの成績に基づく救済措置でプレーオフに回り、Ｗ杯の出場権を獲得した。

「それはルールですからね。不思議なルールでしたが。スウェーデンが最後のチャンスを生かした時はとてもうれしかった。初戦で勝利し、この大会の中で生き残っています。今後を楽しみにしたいですね」

―日本のチームについてどういう部分を警戒するか。

「（森保）監督が長い間、指揮を執っていて、１１人で戦うのではなく、２０〜２５人の戦力で戦ってくることが強みであり、（私たちにとって）恐れです。チームワークにたけている印象があり、とても良いチームです」